In articol:

Cristi Mitrea a fost jignit crunt de o femeie după ce fostul iubit al Andreei Mantea a postat un mesaj în care se arăta dezamăgit că românii nu au respectat regulile de distanțare socială, invadând parcurile după încheierea stării de urgență. (vezi cum l-a îngrozit Emy de la Survivor pe Cristi Mitrea)

Citeste si: Andreea Mantea a făcut dezvăluirea: "Ne-a contactat Jador și ne-a spus..." Totul are legătură cu Ella!

Citeste si: Bombă de ultim moment în casa „Puterea Dragostei”. S-au despărțit, deși o ceruse în căsătorie

Citeste si: Andreea Mantea nu se mai ascunde! Ce a primit de la iubitul său: „Te iubesc”

„Pun banii jos! În 2 săptămâni avem iarăși stare de urgență! Repet: proști, inculți, necivilizați. Ăștia suntem! Atâta putem!”, a postat Mitrea. “Poate dai o tura pe la Lugano,Zurich etc sa vezi cum traiesc oamenii farà masti si isi reiau vietile normal...poate chiar tu ai mentalitate de sclav nu astia”, i-a răspuns lui Mitrea o internaută.

Cristi Mitrea a fost jignit crunt de o femeie: "7 ani de acasă mai avem?”

“Nu prea am înțeles! Nu știu din ce puncte de vedere ne comparăm cu Lugano, dar care e treaba cu sclavia? E același lucru cu bunul simț, respectarea unor norme simple de distanțare și cu protejarea celor din jurul tău?”, a răspuns, împăciuitor, Cristi Mitrea.

„Sclavii cred ca trebuie sa stea toti in cusca...nu sunt norme de distantare nici la Lugano nici la Zurich nimic nici o masca viata normala .. sa gandesti inside the box inseamna sa traiesti in cusca ...politicienii alora sunt nebuni ?”, a continuat femeia. „Nu știu și nu mă interesează. Ce mă interesează este faptul că există o amenințare reală, că unii pot muri și că suntem niște țărani infecți necivilizați. De ce avem discuția asta? :) Ești foc pe neologisme. Inbox. Outbox. Dar 7 ani de acasă mai avem?”, a încheiat Cristi Mitrea.