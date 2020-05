In articol:

Cristi Mitrea s-a speriat de Emy de la Survivor , membra echipei Faimoșilor care s-a făcut remarcată printr-un comportament rebel.a postat fostul iubit al Andreei Mantea.au comentat amicii lui Mitrea., a concluzionat luptătorul de k1.

Emy Alupei este o prezență controversată în Republica Dominicană. Comportamentul ei vulcanic, uneori extrem de dur verbal, i-a adus foarte multe critici, mai ales de la cei care i-au taxat limbajul. Nimeni nu știe însă de unde are fata cu părul albastru astfel de ieșiri. Unii consideră că muzica rap pe care o promovează tânăra de 21 de ani, una foarte dură, o face pe faimoasă să fie așa, alții însă merg pe ideea că orice s-ar întâmpla, trebuie să fii temperat pe micul ecran. ( vezi cum l-a apărat Cristi Mitrea pe Ciprian Marica

Citeste si: Cei 6 concurenti ramasi in competitie se pregatesc de jocul care ii poate duce in Marea Finala! Nu ratati o noua editie "Survivor Romania" cu multa tensiune si adrenalina, MAINE, de la ora 20:00, Kanal D!

Citeste si: Emanuela, razboinica recent eliminata de la Survivor Romania: "Sunt mult mai puternica decat as fi crezut"

Citeste si: S-a rupt lanțul de ”iubire” dintre Iancu Sterp și Emy la Survivor România?! Declarația care o va liniști pe iubita războinicului, Denisa. ”O iubesc”

Cristi Mitrea s-a speriat de Emy de la Survivor: "E greu să treci prin așa ceva"

Emy Alupei a povestit cât de greu i-a fost în copilărie, din cauza kilogramelor în plus, și de aici, frustrările pe care le are la vârsta adolescenței. ”Eu am fost un caz de bulling în școală. În copilărie, aveam 80 de kilograme. Cea mai dureroasă dumă pentru mine era ”tanc rusesc”. Așa îmi spuneau toți, iar eu sufeream. Eram în clasa a VI-a și plângeam foarte mult, dar acasă, cu mama. Ea mă lua în brațe și îmi spunea că o să fie bine într-o bună zi... Era greu de conceput atunci că lucrurile vor fi altfel. M-am schimbat abia prin liceu, am început să fac sală, să mănânc corect. Trebuia să fac acest lucru, fiindcă acele cuvinte m-au durut enorm. Voiam și eu ca lumea să vorbească frumos cu mine, să mă respecte...”, a comentat cântăreața la o emisiune de televiziune.

Declarațiile de atunci ale artistei aveau să fie confirmate, recent, și de Alina, mama ei. În premieră pentru WOWbiz.roea avea să spună prin ce clipe grele a trecut fata ei și, poate de aici, și comportamentul vulcanic de la Survivor România.a spus Alina Alupei la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.