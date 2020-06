In articol:

Tristan Tate și-a umplut cada cu prezervative, fotogafia fiind în stilul fostului iubit al Biancăi Drăgușanu, căruita îi place să pozeze înconjurat de femei în interiorul vilei sale din Pipera. De data aceasta, Tristan a ales baia ca decor, el intrând în cadă și acoperindu-se cu sute de prezervative. (vezi cum a avertizat-o rusoaica Daria pe Bianca Drăgușanu)

Tot în cadă, dar în picioare, se află o femeie în bikini care îi întind lui Tristan un pahar cu șampanie. De altfel, pe marginea căzii se poate observa o frapieră în care se află numai puțin de trei sticle cu șampanie Moet. „Dau premiu 500 de dolari, banii jos, dacă ghiciți câte prezervative sunt în fotografie”, a glumit Tristan cu amicii săi.

Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu și-a umplut cada cu prezervative. Fratele lui Tristan are probleme cu traficul de droguri

Fratele lui Tristan, Andrew „Cobra” Tate a fost reținut recent într-un dosar de trafic de droguri și omor, dar milionarul neagă vehement acest scandal. El susține că totul este o minciună, iar aceste acuzații sunt vechi și false. Abordat de o reporteriță, fratele lui Tristan Tate a avut o reacție nervoasă când a fost întrebat de acest subiect.

”Nu am fost arestat. Ce probleme cu legea să am? Pentru viteză? Nu știu despre ce vorbești (..) Este o știre falsă, de ce nu îmi pui întrebări mai prietenoase. Asta a fost acum mult timp. Mă întrerupi să îmi spui ceva ce s-a întâmplat acum mult timp. Ai venit la mine și mi-ai zis că am fost arestat, iar eu am crezut că este ceva recent, dar nu”, a declarat milionarul.

Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu și-a umplut cada cu prezervative. Frații Tate au practicat kickboxing

În continuare, el a mărturisit că toate afacerile sale sunt legale, iar el se ocupă cu...mici. ”Vând mici, asta fac. Sunt vânzător de mici, asta e ceea ce am făcut dintotdeauana. Toată lumea în România mănâncă mici”, a mai spus Cobra Tate pentru postul de televiziune.

Andrew "Cobra" Tate este, la fel ca fratele său Tristan, fost luptător. Andrew Tate a practicat kickboxing şi MMA şi a fost chiar multiplu campion mondial. Andrew a devenit cunoscut peste hotare şi datorită participării la "Big Brother". În România, "Cobra" Tate s-a făcut remarcat în urma relaţiei fratelui său cu Bianca Drăguşanu.