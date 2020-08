Christina Ich

Showbizul din România are parte de un nou cuplu cu adevărat demențial. Este vorba despre make-up artistul preferat de cele mai multe artiste de la noi din țară și despre fostul iubit al Christinei Ich. Da. Ema Uta și Luca Dabah formează un cuplu.

Ema Uta

Cei doi îndrăgostiți ar fi împreună de circa două luni, dar au preferat să țină torul secret. Cu toate acestea, cei doi s-au afișat împreună la petrecerea de ziua de naștere a lui Dorian Popa.

Totuși, aseară Ema a postat pe o rețea socială un story în care se poate observa noul ei iubit.

Ema Uta și Luca

Mesajul postat de Christina Ich după despărțirea de Luca

Luca Dabah este un atrenor de fitnes este antrenor de fitness și a fost, în trecut, iubitul Christinei Ich. Cei doi s-ar fi despărțit după ce s-a zvonit că l-a înșelat.

Luca, fostul iubit al Christinei Ich

„Indiferent de ceea ce s-a întâmplat între noi şi chiar dacă nu mai suntem împreună, vreau să ştie toată lumea că te iubesc, te-am iubit şi te voi iubi mereu şi nu există explicaţie. Da, am greşit şi îmi asum. Ţin să vă anunţ că am făcut băşcălie. În primul rând nimeni nu mi-a dat niciun inel. Eu am făcut băşcălie care m-a ţinut o lună de zile. Mi s-a părut mie drăguţ să spun că mă căsătoresc şi dacă persoana a fost de acord. Dar uite ce s-a întâmplat acum. Nimeni nu a înşelat pe nimeni, asta nu e înşelat după o lună şi jumătate. Înşeli cu unul nou, nu cu fostul. Tata mi-a spus că nu se pune niciodată înşelatul cu fostul, ci cu unul nou. Mă enervează că nu am înşelat şi eu cu cineva nou”, a fost mesajul postat de Christina Ich după ce s-a despărțit de Luca.