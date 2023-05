Fostul iubit al Ramonei, tânăra de 27 de ani care s-a înecat în lacul Snagov, face mărturisiri cutremurătoare. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus fata cu o oră înainte să își piardă viața: „Am întrebat-o”

In articol:

Ramona, o tânără în vârstă de 27 de ani, a avut parte de un destin tragic! În timpul unei petreceri pe lacul Snagov, fata a luat-o pe o prietenă și au urcat împreună pe un skijet, pentru un plus de distracție și adrenalină, însă nimeni nu prevestea tragedia ce avea să se petreacă.

Cele două s-au răsturnat cu skijet-ul direct în apă, iar Ramona nu a mai reușit să iasă la suprafață. În schimb, prietena sa a fost salvată, iar acum se află în afara oricărui pericol.

De precizat este că, tânăra se afla, de fapt, la o petrece organizată chiar de fostul ei iubit, Alexandru Andronescu pe numele lui, pasionat de sporturile nautice. Întregul eveniment a avut loc pe malul lacului Snagov, pe amplasamentul unui fost club care a luat foc în urmă cu ceva timp. În cadrul unui interviu recent, organizatorul petrecerii a explicat și care a fost scopul evenimentului.

„M-am bucurat că un copil căruia i-am plătit tratamentul în Turcia i-a ieșit bine operația de tumoare. L-am ajutat cu 30.000 de euro, deși nu sunt un milionar. Acesta era motivul așa-zisei petreceri. Eram bucuros că a scăpat copilul cu viață”, a declarat Alexandru Andronescu, pentru EVZ.ro.

De asemenea, Alexandru a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu victima, Ramona, explicând că au format un cuplu timp de 6 luni, însă la un moment dat, el a avut probleme cu legea, fiind încarcerat timp de mai bine de un an.

Totodată, deși era pasionată de sporturile nautice, Ramona nu știa să înoate, lucru pe care Andronescu îl aflase recent despre fosta lui iubită, chiar cu o oră înainte de tragedie.

„Noi am fost împreună doar din octombrie până în martie. Era frig, nu a fost vreme de înotat. Chiar nu știam acest lucru, că ea nu înoată. Înainte cu aproximativ o oră am dat-o cu Fly boardul și chiar am întrebat-o dacă știe să înoate. Și mi a spus că nu știe. Nu am fost atent când s-a urcat ultima dată pe skijet cu prietena ei, fără veste. Dacă o vedeam nu o lăsam sa plece așa”, a mai spus Andronescu.

Alexandru nu a fost de față când Ramona și prietena ei au plecat fără veste de salvare, pentru a se plimba cu skijet-ul

Totodată, Alexandru a explicat că Ramona se mai plimbase în ziua respectivă cu skijet-ul, dar atunci purta vestă de salvare. Totuși, bărbatul susține că atunci când s-a lăsat seara, iar Ramona a plecat din nou să se plimbe cu skijet-ul, fără vestă de salvare, el n-a fost de față, căci altfel i-ar fi spus că trebuie să se echipeze pentru siguranța sa.

Mai mult decât atât, martorii care au văzut cu ochii lor întreaga tragedie spun că cele două femei ar fi stat în picioare pe skijet, fără veste de salvare.

„Au făcut-o din teribilism. A tras-o ața”, a mai spus fostul iubit al Ramonei, fata înecată în Lacul Snagov.

De precizat este că, înmormântarea va avea loc la Galați, însă deocamdată nu se cunosc mai multe detalii despre acest aspect. Totodată, Alexandru spune că nu știe dacă va merge sau nu să-și conducă fosta iubită pe ultimul drum, precizând că este îngenuncheat de durere.

„Sunt împietrit de durere. Am iubit-o foarte mult. Nici acum nu mi vine sa cred ce s-a întâmplat. Avea un suflet extraordinar de bun. Era o fată bună”, a mai spus Andronescu.