Bianca de la Puterea Dragostei trece printr-una din cele mai grele perioade ale vieții sale. Recent, a ieșit la iveală că a făcut videochat și scene explicite cu ea întreținând relații intime cu un bărbat au făcut înconjurul internetului. Tânărul a publicat un video în care a spus că și el este afectat de ce se întâmplă și că familia lui primește mesaje amenințătoare. În plus, a ținut să precizeze de mai multe ori că nu el a fost cel care a făcut publice imaginile, așa cum cred mulți dintre susținătorii concurentei de la Puterea Dragostei.

O fac pentru familia mea, ca să nu mai primească mesaje amenințătoare și jignitoare de la oameni cu un IQ sub 60, foarte multe mesaje... Primesc și eu, dar pe mine chiar nu mă deranează deloc, chiar râd foarte mult... Dar pentru familia mea, tata să nu mai primească mesaje din alea. Este penibil rău de tot și îi deranjează”, a spus fostul iubit al Biancăi de la Puterea Dragostei.

Ce spune fostul iubit despre imaginile în care apare alături de Bianca de la Puterea Dragostei

„Măi oameni buni, fiți un pic atenți. De ce să postez eu toate video-urile astea? De ce aș fi făcut așa ceva? Pe bune acum, luați-o logic, rațional, cum vreți voi. Dacă le-aș fi postat eu, credeți că le-aș fi postat pe astea cu mine, în care eram eu sau le-aș fi postat doar pe alea în care era ea singură sau cu mătușa ei sau cu verișoara ei? Care e rostul apariției mele acolo? Nu înțeleg! Luați-o logic. Aș fi putut să le distribui doar pe alea și Bianca era tot la fel de distrusă. Bine, eu nu înțeleg ce i s-a distrus. Ea spune că are o carieră. Deci, de ce aș fi făcut eu asta? Sunt prost? Chiar atât de prost sunt? Ce om normal la cap ar fi făcut așa ceva? Mai sunt unii care spun că am făcut-o pentru faimă. Să mă p*s pe ea de faimă, dobândită în modul ăsta. Nu au niciun sens acuzațiile alea, terminați-o, oamenilor cu IQ-ul sub 60. Nu e nimic adevărat, nu am distribuit eu așa ceva”, a încheiat fostul iubit al concurentei, încercând să-i convingă pe fanii emisiunii că nu el a fost cel care a făcut public faptul că tânăra a făcut videochat.