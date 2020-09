In articol:

Adela Chirilă, infectată cu COVID-19!

Fostul manechin Adela Chirilă a trecut printr-o multitudine de emoții. A făcut testul COVID-19, în urmă cu câteva zile, iar rezultatul a fost negativ. Nu toate au fost bune și frumoase în continuare, pentru că Adela Chirilă a repetat testul, iar de această dată a ieșit că este purtătoare de COVID-19. Manechinul are acum dureri de cap, grețuri, temperatură, însă stă în izolare și ia tratamentul recomandat de medici.

În urmă cu trei zile, Adela Chirilă a început să se simtă rău, chiar după ce se întâlnise cu o prietenă care ulterior a fost diagnosticată cu COVID-19. Speriată, Adela și-a făcut și ea testul pentru SARS-Cov-2, însă a ieșit negativ.

”Am fost și m-am testat. Și m-am izolat. Rezultatele le voi avea în 24-48h… Simptome am, febră 37,3 (temperatura mea normală e 35,7), greață și uneori tușesc. Foarte rar. Teoretic, șansele să iau sunt minime”, a povestit fostul macechin, la acea vreme.

Ulterior, Adela Chirilă a repetat testul, iar de acestă dată rezultatul a fost pozitiv: este infectată cu COVID-19! a povestit și faptul că a fost luată prin surprindere, însă va continua tratamentul și izolarea.

”Testul de anticorpi a ieșit pozitiv. Slab pozitiv poate și pentru că l-am făcut în a 8-a zi, nu în a 14-a. Astăzi sunt deja în a 3-a zi de antibiotic Azitrox.

Antibioticul cu care se tratează Adela Chirilă

Știu că poate ieși pozitiv și dacă am orice fel de coronaviruși, nu neapărat COVID. Însă a apărut și tusea care mă chinuie mai ales noaptea. Nas înfundat, oboseală… dorm cam toată ziua, dar și pentru că noaptea abia apuc 2-3 ore de somn. Îmi continui izolarea și vineri voi repeta testul. Iau foarte multe medicamente și sunt convinsă că până vineri voi fi ca înainte. Știu că orice ar fi nu e decât o altă încercare și o altă lecție ce trebuia învățată.

Și chiar sunt recunoscătoare pentru această lecție, deoarece așa am descoperit oamenii minunați care-mi sunt alături și multă iubire. De aia pură și necondiționată. Știu că voi fi din ce în ce mai bine pentru că, avându-vă pe voi alături, nu se poate altfel.

Așa mobilizare cum ați făcut voi zilele astea nu am mai văzut demult. Nu mă voi mai plânge niciodată că-s singură. Voi mi-ați arătat că nu-s. Dumnezeu lucrează prin oameni și mie mi-a trimis îngeri, nu oameni. Abia aștept clipa în care vă voi putea îmbrățișa pe fiecare în parte, nu doar să vă privesc pe geam, cum am făcut zilele acestea. Dar cu mască. Vă iubesc și cu voi alături totul e mai ușor. Și, vă rog, aveți grijă de voi și protejați-vă. E cel mai simplu lucru pe care-l putem face. Doamne ajută! Să fim sănătoși și să trecem cu bine toți peste această perioadă grea. Vă îmbrățișez… virtual!”, a fost anunțul Adelei, pentru prietenii ei.

Totul a plecat de la un cadou primit de la o prietenă și un gest greșit

În încercarea de a atrage atenția asupra pericolelor la care ne expunem, fără ca măcar să ne dăm seama, Adela Chirilă a povestit cum s-a infectat. O pritetenă a vizitat-o și i-a adus un cadou, iar fostul manechin nu l-a dezinefctat, ba chiar și-a ros unghiile: un mic gest care nu a părut nicicodată o greșeală atât de mare, mai ales acum, pe timp de pandemie. Adela nu a dezinfectat pachetul și și-a dus mâna la gură, iar astfel a fost infectată cu COVID-19.

”Da, știu cum am luat, știu ce am făcut. O prietenă mi-a adus niște cadouri. Am pus mâna pe ele, logic. Doar că nu le-am dezinfectat, m-am luat cu vorba și am uitat. Iar cum eu mai am un tic, îmi mai rod și unghiile, de emoție… Asta a fost, așa am luat COVID. Asta arată cât de important este să respectăm regulile de igienă. Eu le respect, dar uite ce înseamnă o mică neatenție, una mică! Trebuie să dezinfectăm tot, inclusiv mâinile… Îmi asum tot, eu sunt vinovată. Am uitat, pur și simplu”, a povestit Adela, pentru cancan.ro