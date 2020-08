Daniel Breaz, fostul ministru al Culturii din Guvernul Dăncilă

Daniel Breaz a anunțat pe pagina personală de Facebook că intenționează să demisioneze din PSD. Acesta spune că în formula actuală, Partidul Social Democrat are „vocația de a ajunge un partid insignifiant pe scena politică”.

El mărturisește că partidul l-a dezamăgit.

„Prezentul mă contrazice într-un mod brutal și mi-a înfățișat un PSD slab, incoerent, fără strop de logică în decizii. Un leadership haotic și distanțat de reprezentarea intereselor cetățenilor și a celor care au crezut în acest partid. Nu se mai gândește pe termen mediu și lung, ci doar de azi pe mâine și într-o paradigmă a supraviețuirii personale. S-a renunțat la proiecte pentru folosul societății și s-au pus pe masă calcule ale puterii – un semn al disperării care au îndepărtat partidul de idealuri și obiective înalte.

Toate acestea m-au determinat să închei parcursul politic alături de partidul în care am crezut că pot aduce plus valoare în societate. Din păcate, PSD în formula actuală are vocația de a ajunge un partid insignifiant pe scena politică. Lipsit de mentalitatea învingătorului și cu acute semne de victimizare, cultura organizațională actuală a privat partidul de elementul esențial pentru o construcție sănătoasă: încrederea. Iar această realitate o vedem nu numai noi, cei care am crezut în PSD, ci și votanții noștri. Cum să mai aibă, la rândul lor, încredere în noi?”, adaugă fostul ministru al Culturii din Guvernul Dăncilă.

Daniel Breaz consideră că partidul are nevoie de „un suflu nou” și critică actuala conducere chiar în ajunul Congresului la care PSD ar trebui să-și aleagă liderii.

„Partidul are nevoie de un suflu nou, de direcție, de strategii coerente nu de stratageme gândite în afara forurilor statutare. Iar acestea nu vor prinde contur cu leadershipul actual. Continui să cred că politica este în slujba cetățenilor, nu în cea a jocurilor de putere fără sens și cu un singur scop: cel personal”, conchide Daniel Breaz.

Reacția PSD

Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține că plecarea lui Daniel Breaz din Partidul Social Democrat este rușinoasă.

„Știam de o săptămână. Foarte rușinoasă plecarea fiecăruia, dar cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz. Îmi aduc aminte un episod cu dânsul în biroul domnului Dragnea, cum se milogea și îl ruga frumos să fie măcar o lună ministru al Învățământului sau Culturii, ca să poată să mai fie, conform legii, încă o dată rector”, a declarat Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a mai precizat că se așteaptă și la alte plecări din partid.

„Este posibil ca actuala putere să vină cu alte propuneri la colegi. Astăzi am avut o discuție cu colegii și am bifat fiecare organizație în parte. Nu vor fi pierderi spectaculoase”, a mai spus Marcel Ciolacu.