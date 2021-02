Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, dezvăluiri șocante: „A fost amanta mea trei luni”

In articol:

Bianca Drăgușanu este implicată într-un scandal de zile mari cu fostul ei soț. Vedeta îl acuză că a bătut-o până a lăsat-o inconștientă de nenumărate ori, motiv pentru care a decis să faă publice mai multe fotografii în care are fața mutilată.

Fostul soț al divei a oferit recent un interviu în care a acuzat-o că nu este deloc o persoană asumată și că ascunde adevărul. El a făcut o dezvăluire bombă, în care susține că i-a fost amantă timp de trei luni de zile, în perioada în care nu divorțase de fosta soție.

„Ea nu este în stare să-și asume chestii pe care eu le am cu ea în telefon. Râde de toată lumea. Eu până să divorțez de fosta soție, ea a fost amanta mea trei luni. Noi am semnat un contract că nu are voie să mai vorbească de mine, să mai iasă la tv. Ea nu acceptă că cineva a ababonat-o de tot. Ea Regina României, e vedetă de scandal, o așteaptă paparazzi peste tot, e o vedetă trompetă ea. Nu poți să mă înjuri tu, femeie, de morți și de bunica mea! Dacă mă duc la Marriot și scot lista de la Vuitton, Valentino, până să mă cunoască pe mine bătea vântul la ea în dressing. Daria (n. red. actuala iubită a bărbatului) i le-a pregătit pe toate într-un sac printre care și gențile ei fake, să și le ia”, a declarat fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu susține că a fost mutilată de fostul soț

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, despre fotografiile în care vedeta apare cu fața tumefiată

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a recunoscut că a lovit-o pe blondină, însă și ea deține o parte mare din vină. Bărbatul a declarat că certurile dintre ei au pornit din cauza geloziilor.

„Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice”, a declarat bărbatul. Citește mai multe AICI.