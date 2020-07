In articol:

Elena Ionescu, marea câștigătoare a competiției Survivor România, a vorbit de nenumărate ori despre tatăl copilului ei, Dragoș, și despre motivele care au dus la separarea dintre ei, la numai șase luni după ce a devenit mămică.

Fostul soț al Elenei Ionescu a răbufnit. Ce a spus despre participarea artistei la Survivor România? „În cele șase luni...”

Cei doi au divorțat de comun acord, iar la momentul respectiv lucrurile păreau liniștite între fosta solistă a trupei Mandinga și soțul ei, numai că după o perioadă au început să apară tot felul de certuri și tensiuni între cei doi foști parteneri de viață. Iar dacă până acum doar Elena a fost cea care a vorbit despre relația cu Dragoș și motivele care au dus la ruptura dintre ei doi, iată că a venit momentul ca bărbatul să îi dea replica. Ceea ce a și făcut!

Dragoș Stanciu susține că adevăratul motiv al divorțului nu este cel prezentat de Elena și a povestit versiunea lui, iar totodată a vorbit și despre lunile în care fosta faimoasă de la Survivor a fost plecată în Dominicană.

”Având în vedere toate acuzele ce au fost aduse la adresa mea de către Elena, am decis să clarific situația în fapt. Adevărul este că, în prezent, eu îmi petrec fiecare weekend împreună cu fiul meu Răzvan, așa cum am hotărât împreună cu Elena în momentul semnării contractului de divorț și custodie.

Pe perioada celor șase luni, cât Elena a fost absentă, eu am fost prezent în viața fiului meu, atât în weekend, cât și în timpul săptămânii, respectiv, orele noastre de întâlnire au fost și sunt 11-20, dovada fiind story-urile pe care eu le-am postat alături de Răzvănel. În tot acest timp, mi-a fost restricționat accesul la contul celui mic de către Elena, ca toate cele spuse de ea să fie «fondate» pe absența mea.

Citeste si: Elena Ionescu și Emanuel, noi apropieri interzise! Declarații de ultim moment despre relația lor! ”Trebuie să recunoaștem, ne stă foarte bine împreună!”

Citeste si: Elena Ionescu de la Survivor România, atingeri senzuale cu Emanuel Neagu în noua sa piesă: „Trebuia să o săruți, mai aveai...”

Citeste si: Elena Ionescu, dezvăluiri în premieră: Ce va face cu banii câștigați la Survivor! VIDEO

La baza divorțului au fost nenumărate alte motive, nicidecum infidelitatea mea și cele declarate de Elena. Cât despre contribuțiile mele financiare din perioda căsniciei, țin să contrazic incriminarea adusă asupra mea, dimpotrivă, la începutul relației noastre, am renunțat la toate job-urile din acel moment, luând decizia, împreună cu Elena, de a începe o afacere, fără succes de altfel.

Țin să precizez că, pe toată perioada căsniciei, am fost prezent la toate evenimentele la care Elena a luat parte – concerte, emisiuni. Acest lucru reflectând, fără să fie nevoie să mai precizez, că am decis să fiu lângă ea pe perioada sarcinii ajutând-o și dedicându-i timpul meu 100% . Ca, mai târziu, să fiu acuzat într-o emisiune televizată că am profitat în vreun sens de Elena”,a declarat Dragoș, pentru CANCAN.RO.