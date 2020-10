FOTO. Brigitte Pastramă, dată în judecată! Raluca Podea n-a mai suportat și a recurs la ajutorul oamenilor legii: ”Mă simt nevoită”

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Facebook]

Brigitte Pastramă a fost dată în judecată de Raluca Podea, după scandalurile din ultima perioadă. Blondina spune că a fost, în ultima vreme, ținta atacurilor unor cupluri ”celebre”, și anume soții Pastramă. În urmă cu câteva zile, Brigitte Pastramă arunca câteva înțepături la adresa blondinei, pe rețelele de socializare, unde spunea că Raluca complotează chiar cu iubita fratelui lui Florin Pastramă. Bruneta spunea că cele două vor s-o despartă de soțul ei. Ei bine, de acolo scandalul a luat o întreagă întorsătură.

„Eu nu am de-a face cu acest scandal. Nu mă înteresează, nu mă privește. Nu este adevarat, toată lumea știe, eu am o relație foarte bună cu fratele lui, cu Relu și cu soția lui, nu mi se pare normal să îmi bage copilul în discuții de genul. Dacă merg la ei în vizită nu înseamnă că fac un complot împotriva lor. Sunt niște aberații, nu are nici o dovadă. Este un război, am tot încercat să fug, lumea a început să mă judece. De fiecare dată când faci astfel de acuzații trebuie să ai probe. Ea nu are nici o probă, ce visează noaptea, a doua zi face”, a explicat Raluca Podea, la Xtra Night Show.

Raluca Podea[Sursa foto: Facebook]

Brigitte Pastramă, dată în judecată

Raluca Podea spune că a recurs la ajutorul oamenilor legii, după ce în ultima perioadă a fost ținta atacurilor unor cupluri celebre, făcând referire indirectă la certurile cu soții Pastramă. Blondina a transmis un mesaj prin care explică faptul că se simte nevoită să apeleze la autoritățile competente, în această situație.

”In ultima vreme ați observați cu toții, ca am fost și sunt in continuare, ținta unor atacuri media extrem de violente. Persoanele in cauza fac numeroase afirmații calomnioase la adresa mea, cu orice ocazie, fără sa aibă dovezi și fără sa se gândească la consecințele celor afirmate.

Înțeleg nevoia disperata de audiență a unor cupluri “celebre” insa audiența și celebritatea nu se face cu orice preț.

Înțeleg ca bunul simt și limita decentei este greu de inteles și acceptat, iar adevarul reprezintă o anormalitate, însă pentru mine încă mai reprezintă valori, dacă acest cuvânt mai are vreo însemnătate pentru cei care lansează atacuri la adresa mea.

Ma simt nevoită, in aceste condiții, sa ma adresez autorităților competente, deoarece dreptul la propria imagine nu îmi poate fi încălcat de diverse persoane, mânate de frustrări și avide de audiența. Pana la urma, înainte de toate sunt mama unui copil care are tot dreptul sa nu asiste la acest spectacol sinistru, orchestrat de oameni fără scrupule și valori”, a scris Raluca Podea, pe pagina ei de Facebook.