Incendiul a făcut prăpăd[Sursa foto: Observator]

In articol:

Doi copii de 3 și patru ani, împreună cu mătușa lor, au pierit într-un apartament din Băilești cuprins de flăcări. Tatăl micuților a fost singurul care a reușit să se salveze. Cel mai mic dintre copilași abia îşi serbase ziua de naştere cu o zi înainte. Cei doi fraţi erau orfani de mamă. Femeia, bolnavă de epilepsie, a murit în urmă cu șapte luni, iar acum mătuşa avea grijă de ei.

Marți noaptea, flăcările au cuprins apartamentul de la intrare, în timp ce copiii erau cu mătuşa lor în dormitor, iar tatăl în sufragerie. Bărbatul a reuşit să iasă şi să ceară ajutor unui vecin, dar când s-a întors, în faţa uşii se formase o barieră de foc.

Tatăl copiilor care au pierit în incendiu[Sursa foto: Observator]

„Era vâlvătaie şi din stânga şi din dreapta, eu am trecut prin foc şi am ieşit în partea cealaltă. Uitaţi, sunt ars pe faţă, pe la mâini pârlit, n-am putut să mai scot copiii de acolo. Am strigat de jos toţi la ea: „Deschide geamul, să scoţi copiii la geam!”. Ea cred că s-a uluit în timpul ăla, n-a mai ştiut de ei”, a povestit îndurerat bărbatul, pentru Observator.

„A ieşit flacără mare pe uşă la intrare şi n-am putut să mai intru. Cu fum. Am intrat până la uşă şi n-am mai putut. M-am întors. M-am pus cu pietroaie pe geam”, a spus un vecin care a încercat să dea o mână de ajutor.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Vecinii povestesc momente înfiorătoare. Deși copiii și mătușa lor au strigat la fereastra dormitorului după ajutor cel puţin o oră, nimeni nu a mai putut face nimic ca să-i salveze.

„Femeia care era în casă striga: "Scoateţi-ne de aici că murim, scoateţi-ne de aici că murim!", povestește un vecin. Martorii cred că geamul dormitorului, aflat la etajul doi, era blocat, iar femeia n-a reuşit să-l deschidă.

Vecinii îi acuză pe salvatori

Martorii la tragicul eveniment acuză pompierii că au ajuns târziu. „Au venit după o oră jumătate, după ce ardea flacăra de era teroare. Suna la telefon de vreo 5-6 ori să vină şi că nu au apă, că nu au pe ailaltă”, spune unul dintre vecini.

Pe de altă parte, pompierii se apără şi spun că au ajuns imediat ce au fost anunţaţi. Inconştienţi, intoxicaţi cu fum. Am trecut la resuscitare imediat, am chemat în sprijin ambulanţele de la SAJ, din păcate nu s-a putut face nimic”, a declarat pentru Observator, Ion Mălin, comandantul Secţiei de pompieri Băileşti.

Tragedia a pornit de la o improvizaţie. Apartamentul în care locuiau era debranşat de la reţeaua electrică. Ca să aibă lumină, tatăl a tras un fir de curent de la un vecin.