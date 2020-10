FOTO Irina Deaconescu a născut! Primele imagini cu bebelușul

Irina Deaconescu, primele imagini cu fetița ei [Sursa foto: Facebook]

Irina Deaconescu este în culma fericirii! Celebra influenceriță a născut în urmă cu puțin timp o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta a postat mai multe fotografii pe pagina ei de Facebook și de Instagram alături de cea mică, pe care au numit-o Victoria.

Frumoasa blondină și iubitul ei fotbalist, Cristi Manea, au devenit părinți pentru prima dată, sâmbătă, 17 octombrie. „Hello Internet! It’s me Victoria 🤍” (n. red. Bună Internet! Sunt eu, Victoria”, a scris vloggerița în descrierea fotografiilor. Comen tariile vedetelor au început să curgă în secțiunea de comentarii. „OMG! Hello, little Victoria♥️ Bine ai venit printre noi! Sa fii mereu un zambet si o bucurie! Felicitari @irinassw ♥️ ”, a fost comentariul lăsat de Adelina Pestrițu.

irina Deaconescu și Victoria[Sursa foto: Facebook]

„OMG! 😍 Felicitaaaari! Sa creasca mare si sanatoasa!! ❤️”, „Sa fie sanatoasa❤️felicitari”, „Hello Victoria 😍 bine ai venit pe Instagram 😂”, „bine si venit pe lume. sa fie sanatoasa❤ ”, „sa fie sănătoasă și plină de fericire alături de părinți ❤️😍❤️”, sunt câteva dintre comentariile la postarea Irinei Deconescu.

Irina Deaconescu, primele declarații despre momentul în care va aduce pe lume primul copil

Irina Deaconescu a născut prin cezariană, iar înainte de ziua cea mare a transmis un mesaj fanilor ei de pe Instagram.

"La asta nu mă așteptam! Dragi prieteni, mâine, la ora asta, o să fiu mamă! Se pare că placenta mea nu colaborează, colul meu nu colaborează și am ajuns la concluzia că apelăm la cezariană. Am știut de la început că sunt șanse foarte mari să ajungem la concluzia asta.. Nu știu..

Sunt fericită că se întâmplă mâine, sunt surpinsă, dar totuși că știam că urmează să se întâmple zilele astea, dar nu știam exact când și acum că știu exact când.. Vă dați seama că mi-aș fi dorit să meargă varianta de naștere naturală, dar am zis de la bun început că nu o să risc nici măcar o secundă viața mea sau a copilului meu și că voi lua cea mai bună decizie.", a transmis Irina, în mediul online.

