FOTO Kinsey Wolanski şi-a înnebunit fanii! Ce a decis să facă acum, după ce a intrat pe teren aproape goală la finala Champions League din 2019

Kinsey Wolanski le-a pregătit fanilor săi o surpriză fierbinte. Vedeta din social media a hotărât să îşi extindă orizonturile şi şi-a creat un cont pe o platformă pentru adulţi. Kinsey a devenit celebră datorită gestului controversat pe care l-a făcut în finala Champions League din 2019.

Kinsey Wolanski şi-a făcut cont pe OnlyFans

Cele mai reuşite driblinguri din finala Champions League din 2019 i-au aparţinut lui Kinsey Wolanski. Frumoasa blondă a trecut de forţele de securitate şi, îmbrăcată sumar, a intrat in sprint pe gazonul de pe Wanda Metropolitano. Kinsey s-a ales cu o amendă de 15.000 de euro şi a petrecut câteva ore în arest, dar efortul a meritat pe deplin.

Milioane de oameni au văzut acel episod, în care Kinsey a zburdat pe teren aproape dezbrăcată, iar notorietatea sa a atins cote extrem de înalte. Acum, blondina are 3,6 milioane de urmăritori pe Instagram şi câştigă bani frumoşi din social media. Conform The Sun, Kinsey Wolanski are o avere de aproximativ 6 milioane de euro, banii pe care i-a produs după ce a recurs la gestul din finala Champions League.

"Clar, nu eram pregătită pentru ceea ce a urmat. Dar îmi place să împing lucrurile la limită și să trăiesc viața la maximum. Sunt foarte recunoscătoare pentru acea experiență pentru că influența mea a crescut considerabil și pot împărtăși ceea ce fac cu oameni din toată lumea", a declarat Kinsey Wolanski, într-un interviu acordat în 2021.

Conţinutul lui Kinsey Wolanski de pe OnlyFans a ajuns public

Deşi câştigă foarte mulţi bani din Instagram şi din publicitate, Kinsey s-a hotărât să intre şi în industria filmlor pentru adulţi şi şi-a făcut cont pe OnlyFans, scrie The Sun. La descrierea contului său, Kinsey a scris un mesaj sugestiv: "De ce nu?" .

Deşi fotografiile şi clipurile de pe această platformă pot fi vizionate doar în baza unui abonament plătit, o parte din conţinutul publicat de Kinsey Wolanski a ajuns public, pe mai multe site-uri. Acest lucru nu pare însă să o deranjeze prea mult pe blondină, care încarcă frecvent materiale foto şi video pe contul său.

