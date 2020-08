In articol:

Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei, se cunoaște cu unul dintre concurenții sezonului trei. Nu este vorba de fratele ei, Cristian, concurent și el, ci de un alt tânăr, venit în competiție pentru a-și găsi jumătate. Mai exact, este vorba de David, care a afirmat la intrarea lui în casa dragostei că-și dorește să cunoască dragostea adevărată, dar și că nu suportă trădarea din partea unei femei. O fotografie cu Bianca și David a ieșit ”de la naftallină”!

”Iubiți sau doar prieteni?”

Fanii sunt în delir după ce pe grupurile de Facebook ale emisiunii circulă o fotografie cu actualul concurent și Bianca Comănici. Poza este din 2016, însă mulți susținători ai acestora i-ar vedea împreună. ”CE BINE AR FII SA FIE ASA DAVID E UN BAIAT FRUMOS CHIAR SE POTRIVESTE CU BIANCA ,,,BIANCA E O FRUMUSETE DE FATA CHIAR MERITA SI EA SA FIE IUBITA”, comentează o fană.

”Cand am văzut poza am rămas plăcut surprinsă. BIANCA e o fata frumoasa,iar David e un băiat super OK. Ar fi fost frumos daca ar fi facut un cuplu în Sezonul 2. LIVIAN ,nu-mi inspira incredere”, este comentariul altei susținătoare.

Se pare că David ar fi făcut un live, în care a specificat că o cunoaște pe Bianca și că au fost prieteni.