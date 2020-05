In articol:

Gina Pistol si Smiley, fotografie de peste 300 de mii de like-uri pe Facebook si Instagram

Desi o perioada buna de timp au ales sa isi tina secreta relatia, acum Smiley si Gina Pistol nu se mai feresc. Sunt un cuplu frumos si ciudat si apar tot mai des unul in compania celuilalt.

Recent, Smiley a bagat-o live pe iubita lui intr-o transmisiune pe Youtube, de Paste s-au pozat impreuna ciocnind oua colorate. Iar ieri, cand artistul a iesit din izolarea la domiciliu pentru a filma un videoclip pentru o piesa noua, a luat-o cu el si pe Gina.

Fotografia a fost postata pe site-urile de socializare. Pe Facebook, Smiley a strans 155 de mii de like-uri si peste 3500 de comentarii. Pe contul de Instagram a strans si mai multe inimioare, peste 160.000.

"Va fi bine!", a scris cantaretul in dreptul pozei cu frumoasa lui iubita. In imagine, cei doi indragostiti sunt unul in bratele celuilalt, se privesc in ochi si isi zambesc. "O zi perfecta de filmat un clip nou...abia astept sa auziti piesa noua!", a spus Smiley.

Numarul de telefon al lui Smiley. Motivul pentru care Smiley si-a dat numarul de telefon intr-un videoclip

Invitat intr-un podcast live al baietilor de la Ceva Marunt, Smiley a dezvaluit de ce a ales sa isi faca public numarul de telefon.



"Mi-am dat numarul de telefon in clip. Aoleu! Vai de capul meu! Zeci de mii de mesaje am! Da, am facut-o intentionat! Aveam ideea asta de foarte mult timp, mi se pare ca, pentru artisti in general, e important sa ai o comunitate stransa, care sa comunice cu tine direct. Si treaba asta cu numarul de telefon mi se pare cat se poate de naturala, avand in vedere ca toata lumea sta pe whatsapp, mi se pare ca e mai simplu sa discutam din cand in cand", a spus Smiley la Podcast Ceva Marunt.

"Ai primit fotografii cu fete dezbracate?", a vrut sa stie comedianul Toma Alexandru, una dintre gazdele emisiunii online de pe Youtube."Tu ce crezi?!", a reactionat imediat Smiley.

Pe toata durata videoclipului lansat de Smiley la inceputul lunii martie, "Ce mai faci, straine?", sunt inserate cifre din numarul de telefon al artistului.