Fotografie incendiară cu Anamaria Prodan si Reghe, dezbrăcat, în pat! „Soțul perfect”

Sexy-impresara și soțul ei au pus internetul pe jar, după ce au postat o fotografie din interiorul intimității celor doi. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf par că se înțeleg mai bine ca niciodată, iar aceștia nu se sfiesc să se afișeze pe rețelele de socializare împreună.

Pe internet, Ana postează regulat fotografii cu ea și partenerul ei de viață și îi face de fiecare dată când are ocazia declarații de dragoste. În ciuda gurilor rele care i-au bârfit și au spus că mariajul lor este pe terminate, cei doi par să demonstreze exact contrariul!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, mai îndrăgostiți ca niciodată!

Sunt căsătoriți de peste un deceniu, iar lucrurile între cei doi merg, se pare, numai lapte și miere. Anamaria Prodan spune că nu o deranjează mai deloc să facă naveta între România și Emiratele Arabe, acolo unde este antrenor Laurențiu Reghcampf, ba ma mult aceasta are și pentru ce să se ostenească. Familia lor este una frumoasă și unită, iar la fiecare eveniment special, toți se reunesc și petrec împreună. Sexy-impresara postează regulat pe rețelele de socializare, acolo unde își ține constant fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, fotografii cu ea, soțul ei, dar și familia și prietenii lor apropiați cu care petrec.

În urmă cu puțin timp, Anamaria Prodan a postat o fotografie alături de soțul ei, în pat, ambii relaxându-se în compania celuilalt după o zi lungă. La descriere, aceasta a pus trei inimioare, semn că dragostea lor nu mai are nevoie de prea multe cuvinte! Totuși, aceasta a ținut să pună și câteva hashtag-uri: „iubire, încredere, soțul perfect și familie”.

În ciuda a ceea ce s-a vehiculat în spațiul public în ceea ce privește un divorț iminent între cei doi, Anamaria Prodan infirmă orice zvon pe acest subiect.

Gigi Becali, dezvăluiri despre Anamaria Prodan: „ Am tăcut destul când Reghe era antrenor la noi”

În urmă cu câteva săptămâni, sexy-impresara și patronul clubului FCSB au avut un schimb de replici mai mult decât acid. Atât Ana, dar și latifundiarul s-au înțepat cu declarații care mai de care mai acide, iar totul ar fi pornit de la un transfer al unui jucător al cărui impresar era Anamaria Prodan și care a fost transferat la o altă echipă pe bani mulți de Giovani Becali. Blondina a luat foc și a început să facă dezvăluiri despre Gigi Becali, iar la rândul său, acesta nu a stat cu mâinile în sân.

„Eu nu o să mai stau să mă cert cu femeile, că nu am înnebunit. Am tăcut destul când Reghe era antrenor la noi. S e văitau nevestele pe la bărbații lor că nu scapă de ea. A uitat cum se ruga de unul și de altul să semneze cu ea când era Reghe antrenor? Sau a uitat ce voia să facă când erau Giovanni cu Victor în pușcărie? Lui Reghe nu îi este rușine așa un pic de mine să o lase să vorbească în așa fel de Gigi Becali? Cum poate să folosească cuvintele alea la adresa mea sau a lui Giovanni? Dar e vina mea, că doar eu am lasat-o să stea prin preajma mea ca să îi dau și ei valoare, dar gata, totul are o limită.Să înceteze cu amenințările, iar eu vă spun sincer că nu o să mă mai vedeți să îi dau răspuns la atacul unei femei”, a declarat Gigi Becali.