Fotografie rară cu Sebastian Chitoșcă, de pe vremea când era doar un puști. Fostul fotbalist de la FCSB i-a lăsat mască pe toți

Tu îl mai recunoști?! Sebastian Chitoșcă i-a lăsat mască pe toți, după ce a apărut o fotografie cu el, făcută în urmă cu mai mulți ani. Chiar un amic de-al fostului fotbalist a postat imaginea cu Sebastian, de acum mai mult timp. Internauții au rămas surprinși după ce l-au văzut pe fostul sportiv de la FCSB cât de schimbat era.

Este o vorbă, că anii te schimbă și la fel pare că s-a întâmplat și în cazul lui Sebi.

”Bah, nebunule, ce poza, te pup”, i-a scris Sebastian unui coleg de breaslă, cel care a publicat imaginea.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Cu cât îl plătea Gigi Becali pe Sebastian Chitoșca

Sebastian Chitoșcă a jucat la echipe importante din România, cum ar fi FCSB, FC Botoșani, FC Brașov, FC Voluntari sau Ceahlăul Piatra Neamț, dar s-a văzut nevoit să se retragă din sport din cauza unor accidentări și a problemelor de sănătate ale fratelui său.

Fostul sportiv a dezvăluit că nu s-a îmbogățit din fotbal și că cel mai mare salariu pe care l-a avut a fost de 3.500 de euro pe lună- un venit modest pentru un jucător de Liga 1.

” N-am alergat niciodată după salarii mari, la Steaua (FCSB, n.r.) și Botoșani am avut 3.500 de euro/lună. Am spus că nu se poate așa, să ajungi să joci pe 1.000 de euro în fotbal... e o sumă foarte mică. Atât primeam eu din Liga 2. Nu am acceptat”, a povestit Sebastian Chitoșcă pentru Gazeta Sporturilor, referindu-se la oferta primită ulterior de la CSA Steaua, club la care n-a mai ajuns.

