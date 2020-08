Adelina Pestriţu, fotomodel

Adelina Pestrițu are un trup de invidiat și știe cum să-l pună în evidență. Vedeta face spectacol cu fiecare apariție și știe cum să-și facă notabilă prezența.

Recent, frumoasa brunetă a postat câteva fotografii super sexy pe contul de Instagram, în care apare pe balcon îmbrăcată într-un furou cu dantelă cu o tăietură adâncă pe picior.

Adelina Petrițu, fără lenjerie intimă pe balcon

Pe lângă faptul că a fost admirată pentru silueta sa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost faptul că, pe sub furoul negru dantelat, Adelina Pestrițu nu avea lenjerie intimă.

Adelina Petrițu, sexy pe balcon

Imaginile au adunat peste 38.000 de like-uri în nici 24 de ore, iar atât bărbații, cât și femeile, au complimentat-o pe vedetă pentru modul în care se menține.

„Da e acasă la ea, poate purta ce vrea ea, ce vă interesează pe voi, dacă se simte bine în pielea ei, restu nu mai contează”; Ehehe ….ce fata frumoasa ! Sa ai grija de tine iubita mea”; „Esti ca vinul, cum trece timpul devii mai bună”; „Super super sexy si frumoasă !!!Bună dimineața sa ai o zi plăcută alături de familie ta si de Soțul tău!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de vedetă.

Adelina Pestrițu și-a primit cadoul de vis

Adelina Pestrițu, o nouă apariție, în adevăratul sens al cuvântului. Vedeta s-a fotografiat lângă un bolid de lux, nou achiziționat. Frumoasa brunetă și-a vândut mașina pe care o deținea și a cumpărat o nouă ”EDA”. Foarte încântată de noul bolid, pe care a anunțat cu mult timp înainte că vrea să-l aibă, vedeta s-a pozat și s-a pus pe rețelele de socializare.

Adelina Petrițu, cu noua achiziție

”Va fac cunostinta cu noua mea partenera, EDA! S-a lasat asteptata, dar este asa cum am visat-o: eleganta, usor nervoasa, gratioasa si in acelasi timp misterioasa, gata oricand sa ma surprinda. Dupa chipul si asemanarea femeilor. Ne intalnim in trafic. #NewEDA”, a scris Adelina în dreptul fotografiilor.