Fotografiile Biancăi Drăguşanu au apărut pe un site de escorte din Olanda. Se pare că cineva i-a furat identitatea blondinei cu scopul de a face bani de pe urma ei, conform cancan.ro.

La finalul anului trecut, vedeta a aflat că mai multe fotografii de ale sale se regăsesc pe un site de escorte din Olanda. Se pare că cineva i-a furat identitatea Biancăi Drăguşanu cu scopul de a face bani. Însă chiar dacă pe acel cont apăreau fotografiile Biancăi, descrierea nu prea se potrivea cu realitatea şi ceea ce reprezintă Bianca.

Imaginile Biancăi Drăguşanu au apărut pe site-ul de escorte sub numele de Beluga, care are 24 de ani , 1.69m înălţime, ceea ce este total fals, diva nu are vârsta din descrierea respectivă şi nici acea înălţime, Bianca având o înălţime de 1.80m. În ceea ce priveşte tarifele, această Beluga cerea pentru opt ore de escortă suma de 12.000 de euro, iar pentru o zi întreagă, 30.000. După un simplu calcul, se pare că pentru o oră, tariful era de 1.500 de euro.

Identitatea Biancăi Drăguşanu a fost furată

Cea care s-a folosit de imaginea Biancăi Drăguşanu promitea bogătaşilor clipe de vis, totodată îşi dorea să fie tratată ca o prinţesă. În descriere era specificat că îşi doreşte să meargă în restaurante de lux şi hoteluri de cinci stele. Contul care se folosea de fotografiile vedei noastre nu avea recenzii despre serviciile prestate, dovadă că nimeni nu a apelat la serviciile Belugăi.

