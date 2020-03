Desi autoritatile au recomandat ca romanii sa nu isi mai paraseasca locuinta decat pe distante scurte, in apropierea casei, in mijloacele de transport din Buzau e mare inghesuiala.

Fotografiile facute intr-un autobuz din Buzau in plina pandemie de coronavirus: "Sa va fie rusine!"

"Buzău, 23.03.2020, autobuzul 10, ora 14:00. Sunt sigura ca toți aveau treburi urgente de rezolvat!! Pozele sunt făcute de sora mea, care chiar merge la munca.

Între timp, România are cu 143 de cazuri în plus și prea puține tampoane făcute și vreo 5 morti... Deci, sa vedem câți se mai plimba peste vreo luna.

Sa va fie rușine!!!!!

P. S. Ii puteți da share, poate ajunge și la Primăria Buzau vreo veste", a scris o internauta in dreptul fotografiilor primite de la sora sa.

Prevederile ordonantei militare 2:

„Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 (adică păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5-2m de alte persoane și evitarea contactului direct cu acestea) precum și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună”, se arata in Ordonanta militara 2.

Citeste si: Ultima oră. Al cincilea deces din cauza coronavirusului pe teritoriul României

In ordonanta intrata in vigoare duminica, 22 martie, se mentioneaza care sunt recomandarile pentru cetatenii de pe teritoriul Romaniei. Chiar daca sunt prezentate ca fiind recomandari, autoritatile au anuntat ca acestea ar trebui luate in considerare ca obligatii.

Citeste si: Coronavirus Ordonanța militară. Ce le este interzis, de fapt, românilor și ce recomandă autoritățile

„În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice”

Saptamana trecuta, politistul Marian Godina publicase si el fotografii facute intr-un mijloc de transport in comun din Brasov. Desi era dis de dimineata, autobuzul era ticsit de oameni. Vezi aici imaginile.