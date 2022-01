Fotoreporterul Marius Huțanu a fost găsit mort în propria locuință. El își pierduse soția în 2020, din cauza unei boli incurabile

In articol:

Marius Huțanu, un fotoreporter din Argeș, a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Pitești, după ce rudele acestuia au sesizat că nu mai răspunde la telefon. În urma necropsiei s-a stabilit că bărbatul era mort de mai multe zile.

Fotoreporterul Marius Huțanu a murit la 48 de ani

Marius Huțanu a fost găsit mort în propria locuință, de către oamenii legii. Cei care s-au sesizat în privința dispariției jurnalistului au fost chiar apropiații acestuia, care, văzând că nu răspunde la telefon, și-au făcut griji.

Când au ajuns la fața locului, anchetatorii au descoperit că fotoreporterul era decedat. Trupul neînsuflețit al lui Marius a fost transportat la IML, iar în urma necropsiei specialiștii au dezvăluit că acesta murise cu câteva zile în urmă.

Marius Huțanu își pierduse soția din cauza unei boli incurabile

Marius Huțanu suferea enorm după moartea soției, pe care o pierduse în primăvara anului 2020, din cauza unei boli incurabile. Jurnalistul mărturisea într-un mesaj postat pe rețelele de socializare că urăște să se întoarcă de fiecare dată acasă și să rămână singur, "cu amintirea bolii" ce i-a furat jumătatea: "Mai 2020, ora 20. O dată pe care nu o să pot să o uit niciodată. este data când tu ai plecat. departe… Cel mai drag înger al meu, am promis să te păstrez în siguranţă şi să te protejez cât vei trăi, dar simt că am eşuat în datoria mea. M-ai părăsit şi mă simt atât de înşelat de viaţă. Ai fost întreaga mea viaţă. Am visat să îmbătrânim împreună, că vom crește nepoții împreună, dar nu ştiam că toate planurile pe care le-am făcut ne vor fi nimicite.

Urăsc să mă întorc acasă. Este doar un loc în care vin să mă întind înainte să mă întorc la muncă a doua zi. Mă tem de weekend, când trebuie să fiu în casă, singur cu amintirea bolii tale. Nimic nu mai are sens. Voi preţui întotdeauna cei 20 de ani în care am fost împreună – cei mai buni ani din viaţa mea. Vreau să-mi amintesc de tine până în ziua în care te voi întâlni din nou, oriunde ar fi. Voi trăi în fiecare zi după cum vine. Până ne întâlnim din nou, dragostea mea.", scria Marius Huțanu pe contul lui de Facebook, la un an de la moartea soției sale.

