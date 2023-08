Francisca a dezvăluit care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o! Iubita lui TJ Miles a făcut mărturisiri neștiute. Ce a spus cântăreața despre trecutul ei: „Se întorc spre tine”

In articol:

Francisca a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre anumite detalii din viața ei neștiute. Iubita lui TJ Miles a simțit nevoia să împărtășească momentul cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare.

Francisca, mărturisiri neștiute în mediul online

Iată mărturisirile la care nimeni nu se aștepta!

Francisca este o prezență remarcabilă în showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă a devenit cunoscută în urmă cu mult timp, datorită talentului său muzical. Artista a știut mereu cum să facă față provocărilor, astfel că și-a clădit o carieră de succes în industria muzicală, având colaborări cu artiști cunoscuți de la noi din țară. Pe plan sentimental se poate declara la fel de norocoasă, având în vedere că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de TJ Miles. Cei doi și-au oficializat relația în urmă cu câteva luni, iar dragostea dintre ei pare că înflorește pe zi ce trece mai mult.

Pe contul ei oficial de Instagram, cântăreața este foarte activă și își ține fanii la curent cu momentele importante din viața ei.

Recent, aceasta a vorbit despre anumite conștientizări pe care le-a avut în ultimul timp, legându-se de fenomenele astrologice. Artista a mărturisit fanilor că în perioada aceasta contează foarte mult starea pe care o ai și ce transmiți celor din jur. Motivul fiind acela că anumite chestii din trecut se întorc, chiar și unele lecții care nu au fost învățate.

„Nu știu dacă voi sunteți la curent cu fenomenele astea astrologice. Perioada asta sunt niște chestii în Univers și contează foarte mult vibe-ul pe care îl ai și ce transmiți celor din jur și cum primești, totodată. Se întorc spre tine niște lucruri din trecut care se întorc în persoană, unele lecții ce nu le-ai învățat.”, a spus Francisca, pe contul ei oficial de Instagram.

Citește și: TJ Miles și Francisca se gândesc deja la căsătorie? Cei doi au dezvăluit detalii intime din interiorul relației: “Dacă va fi să vină și un copil, aia e!”

Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o iubita lui TJ Miles

Francisca a vorbit sincer pe contul ei de Instagram și a mărturisit care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în cariera sa.

Cântăreața le-a spus fanilor că a conștientizat anumite lucruri din trecut, iar cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în trecut a fost aceea că nu a luat decizii după propria sa voință.

„Eu am avut niște conștientizării și cea mai gravă greșeală din cariera mea vreau să spun că a fost când nu am făcut cum am considerat, am stat blocată pe decizia mea ca să mă dau după un tren care nu mi-a adus nici măcar un beneficiu, nici fericire. Trebuie să faci ce te face pe tine fericit”, a mai spus iubita lui TJ Miles, pe rețelele de socializare.

