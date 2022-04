Francisca, transformare spectaculoasă după ce a dat jos 20 de kilograme: „Nu cred în diete”. Cum a reușit artista să slăbească

In articol:

Francisca Dulceanu și-a făcut debutul în lumea mondenă în 2012, atunci când a participat la un show de talente, reușind să impresioneze jurații cu vocea. De atunci, vedeta a ars multe etape ale vieții, dar la fel a făcut și cu kilogramele în plus.

Francisca cea din trecut nu mai are nimic în comun cu bruneta de astăzi, cu forme bine conturate și un trup tras parcă prin inel.

Citeste si: Francisca a aflat ca e infiata? "Imi place sa cred ca cineva nu m-a abandonat"

Francisca [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Veste minunată pentru români, chiar de Paşte! BANI ÎN PLUS! Cine sunt beneficiarii- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Francisca a slăbit miraculos fără dietă

În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit că a ajuns acum să aibă greutatea ideală și să arate fix așa cum și-a dorit mereu. Toate astea, subliniază ea, fără să urmeze vreo dietă.

Artista nu crede în diete minune, însă mărturisește că a reușit să își schimbe corpul datorită unui stil de viață sănătos.

Vedeta face mult sport, are grijă la ce și cât mănâncă și apelează foarte des și la procedurile de remodelare corporală.

Concret, Francisca este de părere că o siluetă ca la carte se obține și fără să te înfometezi, dacă știi că în orice există o limită, pe care ea nu o întrece. Mănâncă orice, chiar și dulciuri, dar are grijă să nu facă acest lucru prea des ori în cantități mari.

“Eu nu cred în diete, nu cred că există vreo dietă care poate să te slăbească. Eu cred într-un stil de viață, trebuie să mâncăm normal și în cantități normale, să facem sport și mișcare. Nu trebuie să mănânci niciodată să te ridici full de la masă, dar nici să te înfometezi. Când nu ajung la sală, fac sport acasă. Am scăpat de 20 de kilograme fără dietă, terapeuta mea m-a ajutat să ajung la această formă, fără ea nu pot, merg la menținere, sunt dependentă de procedurile corporale pe care ea mi le face. Am scăpat de 20 de kilograme cam în 4-5 luni și sunt foarte încântată. Nu am niciodată mai mult de 51 sau 52 de kilograme, cam pe aici sunt!”, a declarat Francisca, conform Click.

Citeste si: Ea este Kim Kardashian de Romania! "Incerc sa merg cat mai mult pe stilul vedetei"

Și pentru că urmează să se așeze la masa de Paște, Francisca recunoaște că își permite să mănânce chiar orice. Sarmalele, cozonacul și prăjiturile făcute de mama sa nu vor lipsi din meniu, iar ea nu le poate rezista. Însă, conform regulii sale, nu se va ridica de la masă nici cu stomacul plin, dar nici înfometată.

“Mama gătește, mie nu prea îmi place mâncarea de Paște, o să gust din toate, dar cu moderație. Nu consum miel, oaie, nu pot, friptură normală, de pui, de curcan. Sărmăluțelor nu le pot rezista! Nu sunt fan cozonac, dacă e făcut de casă și cald, da, dar a doua zi nu prea se mai mănâncă. Mie îmi plac, în schimb, bombele calorice, toate prăjiturelele alea cu creme și alte nebunii”, mai spune Fracisca.