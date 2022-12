Franţa - Maroc, a doua semifinală de la Cupa Mondială din Qatar. Echipele probabile şi cele mai interesante cote la pariuri

In articol:

UPDATE: Franța s-a calificat în finala Cupei Mondiale din Qatar, după ce a învins selecționata Marocului, scor 2-0.

Argentina este prima finalistă de la Cupa Mondială din Qatar, iar în această seară vom afla şi adversara sud-americanilor din ultimul act.

Franţa- Maroc, în semifinalele Cupei Mondiale. Echipele probabile

În cea de-a doua semifinală se înfruntă campioana mondială Franţa şi surprinzătoarea naţională din Maroc. Meciul va începe la ora 21:00.

Franţa îşi continuă cursa de apărare a trofeului, câştigat acum patru ani, în Rusia. Naţionala lui Didier Deschamps este marea favorită la calificarea în marea finală. În careul de aşi, francezii dau peste Maroc, naţionala care a dat peste cap toate calculele la acest turneu final. Maroc este prima ţară africană din istorie care va juca în semifinalele Cupei Mondiale.

"Puţini oameni se puteau aştepta ca Marocul să ajungă până în semifinale. Dar, după tot ceea ce au făcut până acum nu mai este o surpriză. Ei merită să fie acolo. La fel ca noi, vor avea ocazia să joace pentru un loc în finală. Este meritul lor şi nimeni nu le poate lua acest merit", a declarat Didier Deschamps, selecţionerul Franţei.

Ambele echipe care se vor înfrunta în această seară şi-au câştigat grupele din care au făcut parte. Franţa a terminat pe primul loc în grupa cu Australia, Danemarca şi Tunisia, în timp ce Maroc a ieşit dintr-o grupă mult mai complicată, cu Croaţia, Belgia şi Canada. În optimi, campioana mondială a trecut de Polonia cu 3-1, iar în sferturile de finală a învins Anglia cu 2-1.

Africanii au trecut în optimi de Spania la loviturile de departajare, iar în sferturi au câştigat cu 1-0 în faţa Portugaliei.

"Suntem înfometați, vrem finala! Avem ambiții mari și vrem să ducem Africa pe culmile lumii. Fanii noștri sunt nebuni, vom evolua ca și acasă datorită lor", a spus la conferinţa de presă Walid Regragui, selecționerul Marocului.

Echipele probabile:

Franţa: Lloris- Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez- Tchouameni, Rabiot- Dembele, Griezmann, Mbappe- Giroud

Selecţioner: Didier Deschamps

Maroc: Bono- Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui- Ounahi, Amrabat, Amallah- Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Selecţioner: Walid Regragui

Cele mai interesante cote la pariuri pentru Franţa- Maroc

Franţa este marea favorită a acestei semifinale, având o cotă de 1,61 la victorie. Cine pariază pe Maroc îşi poate întmulţi banii de şapte ori. Favoriţi să marcheze în această seară sun Mbappe şi Giroud. Starul lui PSG are cota 2,25, iar jucătorul lui Milan 2,80. O dublă a lui Mbappe are cota 8,50, în timp ce hattrick-ul are cota 45,00.

Un pariu foarte interesant este ca Maroc sa marcheze cel puţin un gol, să aibă cel puţin două cornere şi să primească peste 1,5 cartonaşe. Cota pentru acest pariu este 3,75.

Cine pariază că Mbappe şi En-Nesyri vor înscrie îşi va înmulţi banii de 12 ori. Ca Mbappe să înscrie, iar Upamecano şi Saiss să primească un cartonaş, cota este de 40,00.

