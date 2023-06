Fratele Anei, copila de 12 ani ucisă în apartamentul din Berceni, ar putea da ancheta peste cap! Ce se va întâmpla acum cu mama fetei?

In articol:

Fratele Anei Maria Constantin, fetița găsită fără suflare într-un apartament din Berceni, urmează să fie audiat astăzi la Serviciul Omoruri. Ana a fost găsită moartă în urmă cu două săptămâni, iar trupul ei a fost descoperit ascuns în lada patului chiar de proprietarul apartamentului în care mama acesteia locuia cu concubinul său.

Principalul suspect în cazul morții fetiței de 12 ani este concubinul mamei sale. Marcel Șerbuc era iubitul Simonei Iftimovici și locuiau împreună cu chirie în apartamentul din Berceni în care micuța Anamaria a fost găsită fără suflare. Bărbatul a fost găsit de către autorități în Olanda, însă cazul este departe de a se încheia.

Fratele fetiței ucise va fi audiat astăzi

Fratele fetiței de 12 ani care a fost găsită fără suflare într-un apartament din Berceni va fi audiat astăzi.

Tânărul va ajunge la Serviciul Omoruri la ora 12:30 și va fi audiat în cazul morții surorii sale. După ce acesta va da declarații în fața autorităților, urmează ca familia să vadă intergral informațiile de la dosar și, cel mai probabil, vor face un denunț împotriva mamei fetiței , Simona Iftomovici.

„Probabil că pasul următor după ce familia o să vadă integral pozele, actele, cercetarea la fața locului și audierile, vor depune și un denunț penal împotriva mamei”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Fratele fetiței ucise în Berceni va fi audiat astăzi [Sursa foto: Captură Observator]

Mama fetiței crede că iubitul ei i-a omorât fiica

Mama fetiței ucise, Simona Iftimovici, se declară nevinovată și crede că iubitul ei, Marcel, i-a omorât fiica în vârstă de 12 ani, în timp ce ea era plecată la muncă. Femeia s-a întors în România și a fost audiată de către polițiști timp de mai bine de 11 ore, fiind considerată martor în dosarul crimei.

„Luni seara am auzit că a găsit-o moartă la mine în pat. De aia am venit acasă, că sunt nevinovată. Eu sunt nevinovată, îmi pot face toate testele! Ultima oară când am fost cu mama la muncă el a rămas cu fata singur și a zis că o duce acasă, și bagajele când am ajuns de la muncă, pe la 1:00-2:00 erau tot acasă” , a declarat Simona Iftimovici, potrivit Antena3CNN.

Simona Iftimovici, mama adolescentei ucise în Sectorul 4 al Capitalei [Sursa foto: Facebook]