Atac mafiot a cărui victimă a căzut fratele Alieni Pană, Călin. În această seară, în jurul orei 20:30, în comuna Chiajna, mașina în care se afla Călin Pană și un prieten a fost blocată în trafic de mai mulți indivizi care i-au atacat pe cei doi. Aceștia au încercat să se baricadeze în mașina proprie, însă agresorii au lovit portierele mașinii cu bâte și săbii și au tras cu arme de foc înspre cei doi. După ce victimele au fost scoase din mașină, atacul a continuat. Alina Pană spune că la agresiune au paritcipat peste 30 de indivizi.

Alina Pană de la Exatlon în șoc: ”A fost măcel”

”Erau înarmați cu pistoale, răngi și săbii. Le-au blocat mașina în trafic și au tras înspre ei cu focuri de armă. După ce i-au scos din mașină i-au împușcat și i-au tăiat cu săbiile. Prietenul fratelui meu a intrat în comă, după ce l-au împușcat în picior. A pierdut foarte mult sânge, l-au tăiat cu săbiile. Fratele meu e în stare gravă, la spital. A fost un adevărat măcel, eu am ajuns acolo la puțin timp și l-am găsit pe Călin mai mult mort”, a declarat Alina Pană pentru WOWbiz.ro.

Alina Pană spune că are informațții despre identitatea agresorilor și că aceștia au legături cu importante clanuri interlope din București și Ilfov. Ea spune că în acest moment se teme pentru viața ei și a familiei ei. Sportiva de la Eatlon a făcut un apel public să fie ajutată să treacă peste acest moment.

Alina Pană de la Exatlon: ”Mă tem pentru viața mea”

”Sunt oameni cu relații și putere, sunt oameni cu adevărat periculoși. Îmi este teamă pentru mine, pentru mama și pentru familia mea. Vă dați seama că fratele meu a fost împușcat în stradă și nimeni nu a interevenit, nimeni nu a avut ce să le facă. Sunt îngrozită, sincer. Dacă mi se întâmplă ceva în această noapte sau în zilele următoare, să știți de unde mi se trage”, a mai spus Alina Pană.

Călin, fratele Alinei Pană, a fost la un pas să meargă în Republica Dominicană, la Exatlon sezonul 2. Inspirat de sora lui, tânărul a mers la preselecții și chiar a trecut cu bine de primele probe.

Călin Pană s-a antrenat pentru Exatlon

“Am venit cu fratele meu, cu Călin. Am emoții pentru el. Eu am insistat să vină, l-am pregătit cum s-a putut mai bine. Psihic, evident! I-am spus cât a fost de greu, iar el nu a dat înapoi, vrea să ajungă să ducă numele nostru și mai sus”, a mărturisit Alina pentru WOWbiz, în timp ce Călin a spus: “Vreau acolo, am vazut-o pe Alina, vreau să demonstrez că pot și eu să fac ceea ce a facut ea”.