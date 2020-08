Florin Salam, la nunta cu Fanica Salam

Florin Albu, fratele Fănicăi Salam, i-a declarat război lui Florin Salam și familiei acestuia, pe care îi acuză de moartea timpurie a surorii sale. Bărbatul a făcut declarații dure despre manelist și despre surorile acetuia, după care ar fi primit mai multe amenințări. Florin spune că se teme de albanezul Fabian, cumnatul lui Florin Salam, un personaj ”periculos”, despre care spune că l-ar fi amenințat. Zilele trecute, fratele Fănicăi a anunțat pe contul lui de socializare că a mers la DIICOT.

Fratele Fănicăi: ”Îmi iau măsuri de precauție, ei sunt mafioți”

”Am o luptă de terminat cu unii oameni și mă voi ține de ei. Nu mă las până nu-i aranjez. Îmi iau măsuri de precauție pentru că ei sunt mafioți, eu sunt un om de rând”, a scris Florin pe contul lui de socializare. În discuție a intervenit Elena, sora lui Florin Salam, care l-a desființat pe fratele Fănicăi în public, după care și-a șters comentariile.

Florin, fratele Fanicai Salam

”Boschetare... mai întâi învață să scrii și să vorbești cât de cât limba română. După, nu mai încerca să-mi scoți mie vorbe cu bărbați, pentru că știi că le bagi din stomac. Și după, fugi la DIICOT să știi cum să declari ”punesem ducese, vindese”, etc, etc. Marș în m... de tomberon ce ești (...). Deja mă simt penibil că am băgat o mizerie de om ca tine în seamă... nu știu ce a fost cu mine de am comentat. M-a supărat că-mi scoți vorbe cu bărbați. În rest, du-te la FBI, CIA, KFC, McDonalds...”, i-a scris Elena, sora lui Florin Salam.

Aceasta a făcut referire la faptul că Florin Albu a povestit în presă că Elena a avut o influență nefastă asupra Fănicăi. În tinerețe, aceasta ar fi fost ceva mai libertină și ar fi fost consumatoare de substanțe interzise.

Sora lui Salam: ”Ți-e foame rău de tot”

”Ce treabă au morții de juri pe ei? Chiar așa de rău te-a afectat de ai luat maxim? Ți-e frică cumva de Fabi? O să fac live să audă Fabi ce poamă are”, i-a răspuns Florin Albu, reproșându-i Elenei că și-a șters singură mesajele pentru a nu lăsa urme.

Elena, sora lui Florin Salam si sotul ei, Fabian

”Le-am șters pentru mă mi-am dat seama cu cine mă cert. Un boschetar adică. Iar Fănica nu a fost a voastră, Fănica a fost a noastră, mizerio... Hai, marș, că-mi faci greață, deja mă simt tâmpită că vorbesc cu tine”, a scris Elena.

”A fost a vostră, de-aia o înjurai. Dacă vezi ce vorbe am puse mâine deoparte... De-aia te-a bătut Fabi la Praga până la moțul băiatului lui Beti. Fac rost de numărul lui Fabi și îi povestesc tot”, i-a răspuns Florin Albu.

”Oarba după voi de mizerii... Ți-e foame rău de tot”, a concluzionat Elena.

Fratele Fănicăi acuză familia lui Salam pentru moartea surorii sale

Scandalul dintre Florin Albu și familia lui Florin Salam a început după ce fratele Fănicăi a făcut declarații dure la adresa manelistului, pe care l-a acuzat că este vinovat moral pentru moartea surorii lui.

”El era orgolios, ceva de spuneai de soră-sa sau de mă-sa sau de ta-su o bătea, o spărgea cu bătaia! Mama îi spune în dimineața aia: Florine, uite care e treaba, trebuia să merg la medic cu ea de două săptămâni și nu merge. Știți ce a spus Regele Florin Salam de prințesa lui, Fănica? Auziți, aveți grijă voi, banii sunt în seif, duceți-va și faceți.-o bine. Exact așa a spus. A spus aşa: am banii în seif, luați toți banii, faceți-o bine! Că dacă nu o faceți bine, eu voi plânge o zi, două, trei, dar voi o să plângeți toată viața! O să aveți rană în piept. Sora sa m-a amenințat, are un bărbat foarte puternic, îl știe toată lumea pe Fabian, bărbatul lui Nuţi. Am chemat Poliția când am auzit că mă amenință. A, tu mă ameninți. A spus să am grijă de mine să nu rămân în cărucior”, a povestit Florin Albu într-un show de televiziune.