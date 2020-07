In articol:

Au trecut 10 ani de când Mădălina Manole a murit în condiții suspecte crede și acum familia cântăreței. În data de 14 iulie 2010, chiar în ziua în care ar fi trebuit să împlinească 43 de ani, Mădălina Manole a fost găsită moartă de soțul ei, Petru Mircea. A fost scandal uriaș apoi între acesta și familia Mădălinei Manole, care l-a acuzat de lucruri oribile, printre care și că ar fi contribuit la moartea cântăreței.

Mădălina Manole era căsătorită cu Petru Mircea de puțin timp, cei doi aveau împreună și un băiețel care abia împlinise un an când mama lui a murit.

Zilele trecute, fratele Mădălinei Manole a postat o poză veche cu artista și Șerban Georgescu, primul soț al acesteia, în dreptul imaginii scriind un mesaj de-a dreptul șocant.

Citeste si: Mădălina Manole nu are liniște nici după moarte. Scandal uriaș la cimitir. Ce a făcut Petru Mircea

”MADALINA si SERBAN, in anii tineretii!! S-au iubit mult! NU pot sa spun decat....pacat! Daca ramaneau impreuna....azi ar fi fost in viata amandoi! Peste ani...viitorul sot, dupa zece luni de casnicie a bagat-o in groapa! Atat de mult a iubit-o, incat a spus despre ea ca era "un inger ratacit" pe pamant" si ca, pentru ai fi lui bine, a "inaltat-o la cer"!!!!”, este mesajul postat de fratele Mădălinei Manole.

Citeste si: Ce se întâmplă cu tatăl Mădălinei Manole la 10 ani de la moartea cântăreței! Bătrânul și-a pierdut și fiica și soția, iar acum...

Citeste si: Atac virulent la adresa lui Petru Mircea! Fratele Mădălinei Manole: ”Pe o fată ca ea trebuie s-o iubești, nu s-o bagi în groapă”

Mădălina Manole și căsătoria cu primul ei soț, Șerban Georgescu

Mădălina Manole și compozitorul Șerban Georgescu s-au căsătorit în 1994, iar mariajul tinerei artiste cu un bărbat cu 17 ani mai bătrân a fost motiv de bârfă la acel moment. Căsnicia lor a durat însă până în 2002, când cei doi au divorțat, iar Mădălina Manole a invocat la tribunal infidelitatea soțului.

“Nu poate sa ma acuze de nimic concret. Nu sunt un sfant, dar niciodata nu am fost vagabond, alcoolic sau violent. Eu n-am stiut de divort decat cu o saptamana inainte. Mi-a pus o hartie pe masa, apoi si-a luat bocceluta si a plecat. Nu stiu ce s-a intamplat. De ce a vrut sa-mi dea personal hartia de divort si nu a trimis-o prin posta asa cum se obisnuieste?”, spunea Șerban Georgescu după divorț.

După o perioadă, atât Șerban Georgescu cât și Mădălina Manole și-au refăcut viața. Compozitorul s-a căsătorit cu Eniko, cu care a avut o fetiță. În 2007, Șerban Georgescu a murit, iar Eniko spunea că “s-a stins iubind-o pe Madalina Manole”. Citeste CONTINUAREA AICI