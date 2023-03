Fratele Mădălinei Manole reacționează, după ce experții FBI au anunțat că ar putea fi redeschis cazul privind decesul artistei. Ce probe au descoperit specialiștii: "Nu a fost o sinucigașă!"

In articol:

Apar noi detalii despre cazul Mădălinei Manole, la 13 ani de când regretata artistă a fost găsită fără suflare în locuința ei din Otopeni. Experții internaționali susțin că dosarul ar putea fi redeschis, după ce au dezvăluit că există peste 20 de probe care ar arăta că celebra cântăreață nu s-ar fi sinucis.

Vestea este una îmbucurătoare pentru fratele Mădălinei Manole, care nu a crezut niciodată că sora lui și-a pus capăt zilelor.

Fratele Mădălinei Manole speră ca anchetatorii să redeschidă cazul privind decesul artistei: "Nu a fost o sinucigașă"

După ce s-a luptat ani întregi să descopere adevărul despre moartea surorii lui, Marian Manole a primit o veste surprinzătoare. Mihaela Brooks, expert profiler pentru FBI, a transmis că dosarul privind decesul Mădălinei Manole ar putea fi redeschis, după 13 ani.

Potrivit experților internaționali, ar exista peste 20 de probe analizate de specialiști în medicină legală, toxicologie și alte domenii, care ar demonstra că artista nu și-a pus capăt zilelor: "Sunt dovezi că a fost ucisă. Urmează să terminăm cât de curând raportul toxicologic. Nu poate combate nimeni asta, este scris și în raportul de autopsie. Am discutat cu expertul în toxicologie și așteptăm să ne dea raportul cu ștampila pentru a-l putea prezența instanței." , a declarat Mihaela Brooks pentru fanatik.ro.

Mădălina Manole [Sursa foto: Facebook]

Nu doar specialiștii care au analizat cazul Mădălinei Manole susțin ipoteza că celebra cântăreață a fost omorâtă. Fratele acesteia nu a crezut niciun moment că artista a vrut să-și încheie socotelile cu viața: "Nu că am crezut că nu s-a sinucis, chiar nu am niciun dubiu. Cât voi trăi, am să spun că sora mea nu s-a sinucis. Nu a fost o sinucigașă! Aici nu e pe "am crezut" sau "cred". A fost sinucisă! (…) Îmi doresc să se poată redeschide cazul, dar nu știu...", a mărturisit fratele Mădălinei Manole, pentru playtech.ro.

Fratele Mădălinei Manole [Sursa foto: Facebook]