Fratele Mădălinei Manole s-a întântâlnit cu Petru Mircea la mormântul artistei. Reacția violentă a bărbatului: „10 ani am așteptat ca să-i bag cu capul în mormânt”

Au trecut 12 ani de când Mădălina Manole a plecat de pe această lume. Chiar dacă a trecut mai mult de un deceniu de când aceasta a murit, multă lume încă îi simte lipsa.

Așa cum era de așteptat, cel mai greu este pentru familia Mădălinei, în special pentru fratele ei, care îi duce dorul în fiecare zi. Marian Manole merge cât de des poate la mormântul surorii sale, îl îngrijește și vorbește cu femeia care i-a fost atât de dragă.

Marian Manole, altercație la mormânt cu soțul regretatei artiste. [Sursa foto: Facebook Marian Manole]

Marian Manole, la un pas să-l bată pe fostul soț al Mădălinei, chiar la mormântul acesteia

Anul trecut, pe 14 iulie, când s-au împlinit 11 ani de când Mădălina Manole a murit, Marian Manole s-a dus la mormântul regretatei sale surori, așa cum face în fiecare an. După o perioadă, la cimitir a ajuns și fostul soț al Mădălinei.

Când l-a văzut, fratele artistei s-a abținut cu greu să nu sară la bătaie.

„M am așezat pe o canapea la umbra, lângă mormântul Mădălinei, să beau apa și să fumez o țigară! N au trecut 10 minute și au apărut la mormânt soțul Mădălinei și aghiotantul lui! Credeți-mă, 10 ani i-am așteptat ca să-i bag cu capul în mormânt pe amândoi!”, a scris fratele regretatei artiste pe contul său de Facebook.

Chiar dacă era foarte supărat pe Mircea Petru, fratele Mădălinei Manole s-a abținut.

Acesta spune că ura pe care o simțea s-a mai domolit.

„Nu am putut! Nu din lașitate sau frică! Nu mai simțeam ura aia pe ei în momentul ăla! Cineva mi-a dat liniște! Parcă mă ținea să nu-i toc pe amândoi acolo! Eram foarte liniștit!”, a scris Marian Manole.

Însă nu la fel de liniștiți erau Petru Mircea și amicul cu care a venit la cimitir. Marian Manole spune că, în momentul în care l-au observat, aceștia s-au luat de el. Discuția a degenerat iar în conversație a fost adus și fiul lui Petru Mircea și al Mădălinei Manole, pe care soțul regretatei artiste încearcă să îl țină departe de familia fostei sale soții.

În prezent, Marian Manole nu poate să își vadă nepotul decât dacă tatăl copilului, Petru Mircea, îi dă acordul.

„Am în telefon o filmare scurtă de câteva minute făcută pe ascuns! Apare și el puțin, aranja florile aduse, apare și aghiotantul lui care mătura! Există și un dialog! „Dispari de aici" e prima frază scoasă pe gură de Puiuc! Îl deranja prezenta mea acolo!Din nebun și bolnav mintal nu mă scotea! „Mai ai și pretenția să-ți vezi nepotul, după câte jigniri îmi aduci, acolo, pe mizeria aia de Facebook, mă faci criminal și în toate felurile, etc etc etc"!!? „E copilul meu, măi băiatule, de dragul lui Magda și a lui Mihăiță îți suport toate mizeriile, altfel te târam prin tribunale", etc etc! Plus că a avut grijă să mi reamintească câte a făcut sora mea pentru mine, pentru familia mea! Nu pot să postez filmarea, nu de frică că mă dă în judecată, dar voi da cu subsemnatul la secție, am mai fost acum un an și jumătate când aghiotantul lui, Iuda, mi-a făcut plângere! Ca să mi văd nepotul, ar trebui să-mi cer scuze public, să-i cad în genunchi public, să-l transform pe el într-un martir și să spun că, de fapt, noi, familia Manole, suntem vinovați de moartea Mădălinei! Puiucule, Ciprilică, ați avut mare noroc anul trecut!”, a mai scris Marian Manole pe pagina sa de Facebook.

Fratele Mădălinei Manole își plânge sora. [Sursa foto: Facebook Marian Manole]

Cum a aflat familia Mădălinei Manole vestea că artista a murit

Chiar dacă au trecut 12 ani de când artista s-a stins din viață, familia acesteia încă suferă iar fratele Mădălinei își amintește la fel de viu ca atunci cum au aflat el și familia lui vestea tragică.

Marian Manole povestește că se îndrepta spre muncă în ziua de 14 iulie 2010 entuziasmat că după terminarea programului urma să meargă la București să-și vadă sora. Din păcate, în timpul programului a aflat vestea tragică chiar de la șefii lui.

Pentru părinții regretatei artiste a fost și mai greu. Aceștia au aflat de la știri că fata lor dragă a murit. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra familiei Mădălinei.

„4 iulie 2010! Parcă ieri a fost!A picat într-o zi de miercuri! La ora 6 dimineața ieșeam din casă! Plecam la muncă, lucram la Metro-Ploiești în perioada aia! M-am suit în tramvaiul 102 din zona unde locuiam și am schimbat cu traseul 1 până la Metro! Eram liniștit, nerăbdător să treacă ziua și să ajung acasă, pentru că după amiază urma să plecăm cu toată familia la Otopeni, la ziua Ei! Aglomerație mare în mijloacele de transport! Am stat și m-am gândit toți anii ăștia cum puteam să aflu de moartea surorii mele de la oamenii din tramvai sau autobuz! Știrea deja era dată pe toate posturile de televiziune! Sau poate mă înșel, poate după ora 7! Ajung la muncă, mă schimb și îmi încep programul de lucru! În jurul orei 8 sunt anunțat să mă prezint la conducerea magazinului! Sunt condus de un coleg, șef! Sunt așezat pe un scaun, în fața mea 3 șefi de magazin nu știau cum să mi dea vestea! Unul dintre ei și-a făcut curaj și a spus tragedia! Nu cred că vreți să știți ce am simțit! „Marian, au spus la TV că sora ta a murit"! Atât îmi aduc aminte! Mi-au oferit o mașină să ajung acasă!Nici nu știu cum am ajuns în vestiar ca să mă schimb! Am ajuns acasă la mine! Soția era leșinată în sufragerie, iar Mihai, băiatul nostru plângea lângă ea, era speriat! Nu mai țin minte cum am reacționat! A venit soacra mea și prieteni, au avut grijă de ei!Am ajuns acasă la părinți! Lume multă! Vecini, rude! Trei salvări în fața blocului! Mama era întinsă în pat, cu perfuzii, inconștientă, un medic se ruga cu icoana lângă ea! Aflaseră vestea de la TV! Tata, de fapt!Mama era în bucătărie, pregătea tortul, prăjiturile...! Tata a deschis televizorul, a dat pe știri și a aflat tragedia! Vă închipuiți ce șoc!? Am lăsat-o pe mama cu rudele feminine, cu doctorii și asistentele, cu vecinii, iar noi, bărbații din familia mea am plecat la Otopeni!”, a scris Marian Manole pe Facebook.

În cazul în care vestea morții Mădălinei Manole nu era un șoc suficient pentru familia artistei, o altă dramă a avenit asupra rudelor acestora când au ajuns la vila acesteia și a fostului ei soț din Otopeni. Acolo, fratele și tatăl cântăreței au dat de Petru Mircea și de mama acestuia, care erau înconjurați de gărzi de corp.

La scurt timp a început cearta, au fost aruncate injurii și vorbe urâte de ambele părți iar, în final, rudele Mădălinei au fost aproape aruncate în stradă.

„La Otopeni ne-au întâmpinat gorilele de la pază privată! Au fost politicoși și ne-au lăsat să intrăm în curte! Dar au uitat să-i anunțe pe „îndurerații din casă"! Cei doi! Soacră și soț! Ne-au deschis ușa după ce am sunat sau ciocănit, nu mai țin minte exact! Mămuca și băiatul ei erau la plajă, scuze, la cafea cred! Când ne-au văzut, Puiucul a izbucnit în plâns! Lacrimi "amare" îi curgeau pe față! L-a luat pe tata în brațe și i-a spus "bre"(avea el vorba asta plină de respect)" tată, ce tragedie pe capul nostru"! Și ce s-a mai smiorcăit el acolo! Mămuca, rece, impasibilă, stăpâna pe situație! Când le am spus în living că el este criminalul surorii mele, a sărit ca arsă de pe canapea și m-a luat la rost ca o disperată, ca o hienă care își apără puiul! Puiul de hiena!De fapt, am dat în viperă și încerca să muște! Seara, când am adus-o pe mama acolo, era tot clanul lor prezent! Cucoana a ieșit pe prispa casei și ne a luat la rost. „Plecați cu țigănia din curtea casei mele" și alte perle scoase pe gură! Cineva din familia mea i a răspuns pe măsură! Prin casă, pe unde pupa mama pereții și tablourile ei și tipa de durere, aveam paznici care ne urmăreau pas cu pas! ”, a mai scris Marian Manole pe Facebook.