Fratele mai mic al lui Jador a fost plecat în străinătate, să muncească! ”Nu mi-e rușine, sunt un om simplu și mândru”! Dezvăluiri exclusive

Răzvan, fratele mai mic al lui Jador, a fost plecat în ultimele luni în Germania, acolo unde s-a angajat la o firmă care transportă și montează mobilă.

”Am ajuns sclav în Germania”- gluma preferată a lui Răzvan

Tânărul de 22 de ani se trezește în fiecare dimineață la ora 5 și ajunge acasă după ce își termină treaba.

Răzvan Dumitrache a filmat și un vlog în care arată cum este o zi din viața lui, în Germania.

Fratele lui Jador nu se ferește de munca fizică

”Bună dimineața, astăzi o să vă arătăm o zi din Germania. Suntem de la 5 fix, tocmai ne-am ridicat din pat, vai de capul nostru. Nici cafeaua n-am băut-o, nimic. Iohannis, ia uite ce fac din cauza ta, mă trezesc la 5, să fiu sclav în Germania! Uitați-vă, e întuneric beznă, suntem singuri pe stradă și trebuie să mergem la muncă, să ne creștem copiii”, a povestit Răzvan Dumitrache într-un vlog postat pe canalul lui de Youtube.

Fratele lui Jador a strâns un an bani pentru un laptop nou

Fratele lui Jador a explicat și motivele pentru care a lipsit aproape un an de pe Youtube, motivând că i s-a stricat laptopul și nu a mai avut bani să-și cumpere altul. El părea destul de afectat de faptul că în acest timp, a pierdut mulți abonați, deși a muncit mult pentru canalul lui, fără să fie ajutat nici măcar de fratele lui celebru, Jador.

”De ce n-am mai postat de un an aici? În primul rând, mi s-a stricat laptopul, n-am mai avut bani să cumpăr altul. Nu sunt chiar așa bogat cum cred alții, sunt un om oarecare, un om care se chinuie... Acum mi-am cumpărat un laptop nou, pentru voi, pentru că mi-ați scris câțiva în privat. Mi-a scăzut foarte tare canalul de youtube, sunt un pic cam dezmăgit, pentru că din 23k, am ajuns la 18,4k și îmi pare foarte rău. La canalul ăsta de youtube, eu am muncit singur, nu am primit nici o promovare, nimic. Nici măcar din partea fratelui meu... Mă mai punea surioara mea la story și voi, care m-ați postat”, a mai spus fratele lui Jador.

Va deveni tătic peste câteva zile

”Viața te duce uneori într-un context în care ajungi să spui: ”nu am cum să mai continui, lumea îmi dă rateuri, îmi dă hate”... Mulți au spus că am apărut ca o ciupercă după ploaie. Dar știți cum este, omul mic va ajunge mare, pentru că de la nici un abonat, am ajuns la 23.000. Pe canalul meu de youtube vedeți cum e viața unui om simplu. Este ceva ce nu prea mai vedeți, pentru că mulți își ascund viața lor, mie nu mi-e rușine, sunt un om simplu și sunt mândru pentru că am o familie și pentru ce am realizat eu, un copil la 22 de ani. Prin muncă, dragii mei prieteni, poți să ajungi învingător”, a mai povestit acesta pe canalul lui.

Răzvan Dumitrache a revenit, zilele trecute în țară pentru că se pregătește să devină tată. Soția lui, Andreea, este însărcinată în luna a 9-a și urmează să dea naștere unui băiețel peste doar câteva zile. Cei doi au fost plecați împreună în Germania dar au preferat să vină în țară pentru ca nașterea să aibă loc aici. Dumitrache a anunțat că, cel mai probabil, nu se va mai întoarce în Germania, preferând să rămână în țară, cu familia.