Fratele unui celebru prezentator de televiziune, prins cu droguri! Procurorii anti-mafia l-au bănuit pe tânăr că face parte dintr-o rețea de traficanți! EXCLUSIV

Fratele unui celebru prezentator a fost prins cu droguri

DIICOT a făcut o captură ”de prestigiu”, în persoana fratelui unui celebru prezentator de televiziune din România, cu peste 20 de ani de apariții pe micul ecran. Acesta a fost prins având asupra sa droguri ”de mare risc” și a fost bănuit că face parte dintr-o rețea de traficanți care acționează în sudul Bucureștiului.

Procurorii, neașteptat de blânzi cu fratele vedetei

Din fericire pentru el, procurorii anti-mafia s-au dovedit destul de îngăduitori, având în vedere că drogurile nu erau în cantitate mare, iar acesta a declarat că erau pentru consum prorpriu și că nu știe cum se numește persoana de la care le-a procurat. În plus, tânărul nu are antecedente penale, lucru care a contat destul de mult în ordonanța de scoatere de sub urmărirea penală, confirmată de instanță în urmă cu doar câteva zile.

”Anturajul prost” – cam așa explică familia tânărului faptul că acesta a intrat în atenția DIICOT (se spune că și în trecut a mai ajuns într-un dosar asemănător). Problema este că din cauza acestui anturaj, atât el cât și alți apropiați ai săi ar fi avut de suferit, în sensul că aceștia ar fi ajuns să primească chiar și niscava amenințări de la membrii unei cunoscute grupări interlope din Capitală.

Tânărul a promis că nu se mai ține de prostii

Una peste alta, tânărul se poate considera fericit că a reușit să iasă basma curată și din această situație. El ar fi promis solemn că se face băiat cuminte și că se va abține de la a mai face prostii. De asemenea, el a promis că se va ține de jobul pe care l-a cam neglijat în ultima perioadă, poate chiar ceva în administrația publică.

Doar că nu este atât de ușor să scapi de anturajul cu care ți-ai petrecut ultimii ani. Rămâne de văzut dacă până la urmă, acesta va reuși să fie adus iar pe calea cea bună și își va vedea de treabă și de familie.