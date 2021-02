Fratele unui concurent de la Survivor România 2021 îl face praf pe Zanni!: „Eu îl văd ca o hienă...” EXCLUSIV

In articol:

Kamara, fratele lui Musty de la Survivor România 2021, a fost invitat în platoul WOWbiz.ro, alături de iubita războinicului, unde a vorbit despre fratele său, dar a comentat își scandalurile din echipa Faimoșilor.

Artistul și-a spus părerea despre Zanni și despre Jador, în urma tensiunilor care au apărut între

cei doi încă de la începutul competiției de la Kanal D. Kamara l-a comparat pe Zanni cu o hienă și i-a ținut într-un fel partea lui Jador.

„El bagă discordie în grup. Dacă mă întrebați pe mine, Zanni este toxicitatea acelui grup, pentru că și nervii lui Jador vin din ceva, nu sunt din nimic. Da, el când pierde un punct e nervos, e normal, dar în rest, el e mai tânăr, probabil la 25 de ani nu a înțeles cum stă toată povestea asta.

L-a luat celebritatea, l-a luat valul pe nepregătite și reacțiile pe care le are sunt din cauza asta, probabil. Nu îi caut scuze. Sunt lucruri pe care eu nu le-aș permite dacă aș fi acolo. sub nicio formă, dar sunt convins că nici nu le-ar face dacă aș fi eu acolo. Are nevoie de partea asta de balanță. Nu îl trage nimeni înapoi pentru că nu vor. Toți s-au prins că e votat și atunci îl lasă să își taie singur craca de sub picioare.

Zanni a jignit fetele în mod repetat. L-am văzut, fără părere de rău. Și nu își cere scuze, nu are remușcări. Eu îl văd ca o hienă. Eu zic că fiecare om are caracteristicile unui animal, în funcție de animalul cu care seamănă. Ăsta e felul lui de a fi. Se fofilează, atacă, ăsta e stilul lui”, a declarat Kamara, fratele lui Musty de la Survivor România 2021, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.