Frăția României cu Republica Moldova, sărbătorită pe scena Eurovision! Ambele țări s-au calificat în finală: "Cred mai mult în piesa Moldovei decât în piesa României, ca potențial" | EXCLUSIV

In articol:

Trupa Zdob și Zdub și frații Advahov, reprezentații Republicii Moldova la Torino, au făcut senzație pe scena Eurovision cu piesa „Trenulețul”, ale cărui versuri și videoclip fac referire la înfrățirea dintre moldoveni și români.

Călin Goia, solistul trupei Voltaj, despre piesa celor de la Zdob și Zdub: „Mesajul e frumos și poate fi reinterpretat doar rău intenționat”

Țara noastră mizează pe piesa care a luat toți ochii pe TikTok la prima repetiție oficială a lui WRS.

Trupa Zdob și Zdub a trecut cu bine de prima semifinală Eurovision cu un show așa cum numai ei știu să facă. Alături de moldoveni, în marea finală din Torino s-au calificat și Ucraina, Elveția, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia și Olanda. Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, an în care a fost reprezentată tot de Zdob și Zdub.

Contactat de echipa WOWbiz, Călin Goia s-a arătat impresionat de melodia „Trenulețul” și de mesajul pozitiv al acesteia, chiar dacă îi este puțin teamă să nu fie rău interpretată de propaganda pro-rusă în vreme de război.

Reamintim că Rusia a fost exclusă din finala de anul acesta din cauza războiului din Ucraina.

Citeste si: Andra a plecat acasă, după ce Carmen Harra a prevestit divorțul! Cu ce bărbat celebru a fost surprinsă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„În contextul actual, nu mai e același mesaj ca atunci când a fost compusă. Acum poate fi privită ca o instigare. Se tot vehiculează acest că noi am vrea să alipim Moldova și că ăsta e un motiv ca rușii să invadeze Moldova. Nu mai are aceeași conotație ca înainte. Mesajul e frumos și poate fi reinterpretat doar rău intenționat. Dincolo de asta, este o melodie energică. Lumea n-are cum să nu reacționeze pozitiv. Mi se pare o piesă foarte bună! Zdob și Zdub mi se par niște artiști cu experiență care pot să facă o figură frumoasă”, a mărturisit Călin Goia într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Când are loc finala Eurovision 2022. Vezi care sunt țările participante la concurs

Călin Goia: „Eu cred mai mult în piesa Moldovei decât în piesa României, ca potențial”

WRS, la bază dansator, este cel care va urca pe scena Eurovision pentru a reprezenta România. Cu o costumatie nouă și o coregrafie special creeată pentru show-ul din Torino, acesta a „spart” TikTok-ul la prima sa repetiție, care a devenit luni cel mai vizionat moment al zilei pe contul Eurovision.

Călin Goia recunoaște că piesa lui WRS nu este chiar pe stilul lui, dar că are acel ceva care poate să prindă ușor la public. De asemenea, a recunoscut că, dacă ar fi să parieze pentru un loc mai bun în clasamentul final, ar alege mai degrabă melodia fraților noștri de peste Prut decât pe cea a lui WRS.

„Nu-i neapărat genul meu de muzică, dar asta nu înseamnă că nu e o piesă OK. Cumva îți rămâne în cap. Îți vine s-o fredonezi după, ceea ce e un punct forte, mai ales într-un concurs cu piese la prima audiție pentru foarte multă lume. Foarte multă lume reacționează atunci, pe moment, în semifinală și finală. Nu este o piesă pe calapodul Eurovision, cum nici piesa noastră n-a fost pe calapodul Eurovision când am participat. Noi ne-am dus cu un mesaj și cu o campanie acolo. Ăsta a fost motivul pentru care am participat. Acolo ne-am dat seama cam despre ce e vorba în concursul ăsta și, cumva, care este ștampila acestui concurs. Eu cred mai mult în piesa Moldovei decât în piesa României, ca potențial”, le-a spus Călin Goia jurnaliștilor WOWbiz.