Frații Pastramă, primele declarații despre scandalul în care sunt implicați! Ce spun despre perchezițiile făcute de polițiști: "O să vedem ce se întâmplă!"

În urmă cu câteva zile, mascații au făcut percheziții în 14 imobile din București, Ilfov și Maramureș și au reținut mai multe persoane bănuite de înșelăciune, falsificare de instrumente de autentificare străine și uz de fals.

Printre cei care au fost nevoiți să dea cu subsemnatul în fața anchetatorilor s-au numărat și Relu Ștefan și Doina, frații lui Florin Pastramă . Iată cum au ajuns cei doi în mijlocul unui astfel de scandal!

Florin Pastramă a explicat cum au ajuns frații lui să fie reținuți de polițiști

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au reținut 6 persoane în urma unor percheziții făcute zilele trecute în București, Ilfov și Maramureș, într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu uriaș. Printre cei duși la secție s-au numărat și Relu și Doina Pastramă, frații lui Florin Pastramă, care au fost acuzați că au achiziționat autoturisme din Germania accesând credite financiare și apoi s-au folosit de documente false pentru a le înmatricula și vinde în țară.

Ulterior, soțul lui Brigitte Pastramă a explicat și cum a ajuns familia lui să fie implicată într-un astfel de scandal: "Au cumpărat o mașină din Germania. E o filieră, dar de unde am cumpărat noi, acolo sunt problemele. Noi am cumpărat o singură mașină, acea mașină a avut probleme, și a trebuit să mergem să spunem ce s-a întâmplat. Nu am cumpărat-o eu, sora mea, Doina. A trebuit să mergem să dăm cu subsemnatul și noi. S-au rezolvat lucrurile, am spus adevărul. Nu au vrut să dea declarație fără avocat, era târziu și le-a spus că va fi nevoie să rămână acolo peste noapte.", a declarat Florin Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Florin Pastramă și sora lui [Sursa foto: Facebook]

Fratele lui Florin Pastramă: "O să vedem ce se întâmplă!"

Și Relu, fratele lui Florin Pastramă, a vorbit despre scandalul în care este implicat și despre acuzațiile care i se aduc. Bărbatul a dezvăluit că nu poate oferi detalii din cadrul anchetei, însă are încredere în autorități, că vor scoate adevărul la iveală: "Sunt niște detalii, nu îmi permite legea să fac dezvăluiri. O să vedem ce se întâmplă, am încredere în Justiția Română, că o să își facă datoria!", a mărturisit Relu Pastramă, în cadrul aceleiași emisiuni.