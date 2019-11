Freshmaker, servetele ideale pentru toata familia!

Din pacate nu s-a inventat, inca, insa s-au inventat servetelele de buzunar Freshmaker, care au un efect revigorant incredibil. Freshmaker servetele umede de buzunar, pe care le poti purta cu tine oricand si care te ajuta sa te improspatezi instant, oricat de obosit sau transpirat ai fi.

Servetelele care nu trebuie sa-ti lipseasca din buzunar

Intr-un pachet Freshmaker gasesti 15 servetele revigorante care se potrivesc cu orice moment al zilei si cu orice anotimp. Doamnele au toate motivele sa le iubeasca, deoarece pachetul nu ocupa mult spatiu si poate fi lejer pus in geanta de zi cu zi. Domnii, care, de fel, sunt mult mai practici si prefera obiectele mici, care incap in buzunar, vor fi, cu siguranta incantati de forma avantajoasa a acestor servetele

Servetelele vin in 4 variante, avand miros de violete, trandafiri, musetel sau o aroma clasica de prospetime si un ambalaj viu colorat si elegant. Ele curata si improspateaza pielea si pot fi folosite de intreaga familie, de la cel mai mic la cel mai mare, deoarece contin ingrediente curate, fara alcool si nu produc alergii.

Freshmaker servetele umede de buzunar sunt alegerea favorita pentru utilizarea de zi cu zi.

Servetele intime pentru doamne increzatoare

Doamnele au inca un motiv sa se indragosteasca iremediabil de servetelele Freshmaker. Nu de alta, dar exista si o gama de produse intime Freshmaker!

Este vorba despre servetele pentru zona intima, pentru ca doamnele sa se simta fresh oriunde si oricand! Pachetul are un design inteligent, si nimeni nu isi va da seama ca ai in mana... servetele intime. Produsele sunt imbogatite cu Vitamina E si au fost testate dermatologic.

Servetele pentru indepartarea machiajului in timp record

Indepartarea machiajului poate fi o drama atunci cand nu ai ce iti trebuie la tine si e necesar sa arati impecabil in timp record. E dificil sa porti in geanta si lotiune si dischete si o crema de dupa demachiere - unde sa le pui pe toate, mai ales atunci cand esti si pe fuga?!

Nu-i mai bun un servetel?

Freshmaker servetele umede, demachiante nu numai ca iti indeparteaza machiajul cu o singura stergere, dar nici nu ocupa spatiu si iti si revigoreaza tenul datorita extractului de ovaz si de vitamina E. Intr-un pachet de servetele ai o rutina completa de demachiere si ingrijire.

Servetele pentru bebelusi fericiti

Vrei ca bebelusul tau sa fie mereu fericit si linistit? Atunci asigura-i in permanenta confortul de care are nevoie, indiferent de locul in care esti. Gama de servetele umede Freshmaker pentru bebelusi este alegerea ideala pentru mamici si piticii lor.

Servetelele Freshmaker pentru bebelusi sunt ideale atunci cand scutecelul este "jucaus", cand lapticul ’’fuge’’ din gurita sau atunci cand bebelusul nu are chef de baita. Unele produse contin Aloe Vera, altele contin o lotiune care improspateaza pielea bebelusului, lasand-o fina la atingere. Aceste servetele absorb foarte bine, sunt emoliente si nu provoaca alergii. Servetelele au un ambalaj atractiv, se pot lua si la pachet atunci cand parcul este mai distractiv decat desenele animate, iar pentru un plus de siguranta unele servetele au fost imbunatatite si cu un capac protector, pentru mentinerea umiditatii.

‘’Infiintata in 1994, TURKROM a fost de la inceput unul dintre liderii romanesti in importul si distributia produselor cosmetice si de curatenie, cat si un important pilon in ceea ce priveste importul, distributia si service-ul masinilor si echipamentelor de prelucrare a maselor plastice.

Am initiat un proces de modernizare pentru a ne consolida si mentine pe piata pozitia de lider, pentru a asigura viitorul calitativ financiar atat al clientilor nostri cat si al nostru personal, pentru a reduce diferentele de standarde care sunt competitive la nivel international. Eficienta, modernizarea, seriozitatea, corectitudinea, promptitudinea si calitatea produselor care corespund standardelor Uniunii Europene a facut ca SC TURKROM SA sa fie importatoare si distribuitoare a produselor furnizate de piata turceasca, dar si unica importatoare si distribuitoare in Europa si Balcani a sapunurilor de toaleta marca ROYAL LATHER SI SAVANNAH produse in Dubai, Emiratele Arabe Unite.’’

Distributie: Denumire magazine: Auchan, Metro, Supeco si retele de magazine private.