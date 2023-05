Fructul Durian - gust excentric și miros respingător! Ce beneficii are fructul din Asia și de ce e bine să-l consumi în ciuda aspectului

In articol:

Cu o formă ovală și o coajă înțepătoare, acest fruct poate cântări până la 3 kg. Durianul este cunoscut pentru gustul său distinctiv și mirosul puternic, care poate fi atât apreciat, cât și respins.

Beneficiile durianului

În acest articol, vom explora beneficiile durianului, unde se găsește și motivul pentru care miroase atât de respingător.

Durianul este bogat în nutrienți, în special în vitamina C, potasiu și fibre. În plus, acesta conține o serie de substanțe antioxidante și compuși bioactivi care pot ajuta la reducerea inflamației și la prevenirea bolilor cronice. Durianul poate fi, de asemenea, o sursă bună de energie, deoarece este bogat în carbohidrați și grăsimi sănătoase.

În medicina tradițională, durianul a fost folosit pentru a trata o serie de afecțiuni, cum ar fi febra, tusea și durerile de cap. De asemenea, durianul este cunoscut pentru proprietățile sale afrodisiace.

Unde se găsește durianul?

Durianul este un fruct originar din Asia de Sud-Est, în special din Indonezia, Malaezia și Thailanda. Acesta este, de asemenea, cultivat în alte țări din regiune, precum Singapore și Filipine. Durianul poate fi găsit în piețe și supermarketuri în aceste țări, în special în timpul sezonului de recoltare, care are loc între iunie și august.

De ce miroase durianul atât de respingător?

Durianul este cunoscut pentru mirosul său puternic, care este descris de mulți drept „respingător”. Motivul pentru aceasta este că durianul conține o serie de substanțe volatile care îi conferă mirosul distinctiv. Aceste substanțe sunt similare cu cele găsite în ceapă și usturoi. Cu toate acestea, mirosul durianului este mult mai puternic decât cel al altor plante și poate persista mult timp.

Deși mirosul durianului poate fi respingător pentru unii oameni, există și mulți care îl apreciază pentru aroma sa unică.

În unele țări asiatice, durianul este considerat un deliciu și este adesea consumat ca desert sau în alte preparate culinare.

Fruct durian, miros respingator [Sursa foto: Shutterstock]

Concluzie

Dacă doriți să încercați durian, este important să fiți atenți atunci când îl alegeți. Durianul copt este cel mai bun, deoarece are un gust dulce și cremos, în timp ce durianul ne-copt poate fi astringent și nu are un gust plăcut. În plus, durianul trebuie depozitat la temperatura camerei până la consum, deoarece frigiderul poate afecta gustul și textura sa.

În concluzie, durianul este un fruct exotic și interesant care poate fi o sursă bună de nutrienți și substanțe bioactive benefice pentru sănătate. Chiar dacă mirosul său puternic poate fi respingător pentru unii oameni, merită să încercați durianul pentru gustul său distinctiv și pentru experiența culinară unică pe care o oferă.