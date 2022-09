Fuego a dezvăluit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme! Consumă asta în fiecare dimineață: „Este secretul meu deja de aproape jumătate de an”

In articol:

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum este cunoscut de o țară întreagă, se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști români, iar încă de la începutul carierei sale, acesta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

În ultima perioadă, cântărețul a reușit să slăbească considerabil, motiv pentru care admiratorii lui au fost foarte curioși să-i afle secretul.

„Eu am avut 115 kilograme”

Zis și făcut! Fuego nu s-a dat înlături niciun moment din a povesti cu exactitate ce a făcut pentru a da jos kilogramele în plus, dar și ce face în continuare pentru a se menține în formă.

Paul Surugiu ajunsese la nici mai mult, nici mai puțin de 115 kilograme, iar atunci când a realizat că trebuie să facă ceva pentru a slăbi, artistul s-a pus serios pe treabă.

Cu ce boală se confruntă Fuego. Aceeași afecțiune medicală i-a ucis tatăl

Cântărețul spune că a încercat să țină o cură de slăbire și să mănânce sănătos. De asemenea, acesta a început să mănânce dulciuri în cantități cât mai mici și a renunțat la pâine și produse făinoase, adăugând totodată în alimentația sa mai multe alimente bio.

„Trebuie să vă spun că eu nu sunt în România sunt tocmai în Republica Moldova la Chișinău și am participat la câteva evenimente aici. Am fost la un liceu și am vorbit despre valorile de la noi din țară. M-am simțit foarte bine. Dar de ce am spus asta? Pentru că ei au aflat că sunt la cură de slăbire, iar elevii mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme pe care le-am avut acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând. Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat.”, a declarat Fuego, pentru un post TV.

În același timp, Fuego a împărtășit și secretul său, mai precis, obiceiul de la care nu se abate în nicio dimineață de când a început procesul de slăbire. Cântărețul spune că atunci când se trezește bea două căni de apă plată, după care mănâncă cereale cu câteva fructe confiate.

„Îți spun un lucru care este secretul meu deja de aproape jumătate de an. Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată, apa să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor.

După care mâncăm cereale, mănânc tot felul de cereale. Aceste cereale cu câteva fructe confiate de pădure, pentru că au puțin zahăr. Mâncăm cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Mâncarea asta mă ține 5 ore.”, a mai spus Fuego.

