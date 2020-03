Fuego a postat pe contul lui de Facebook un mesaj prin care anunța că nu mai susține concertul programat pe data de 22 martie, din cauza măsurilor de precauție impuse de Ministerul de Interne.

Citeste si: Irina Loghin a împlinit 81 de ani! Celebra cântăreaţă de muzică populară este în plină formă şi se pregăteşte de un concert!

Citeste si: Fuego, scrisoare emoționantă de Ziua României: „Dacă mai mulți dintre noi am simți cu adevărat ideea de unitate, tu ai fi mai fericită”

Fuego, decizie de ultimă oră de teama coronaviruslui. Mesajul postat pe Facebook în urmă cu scurt timp

Decizia artistului vine după ce secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că sunt interzise manifestațiile care depășesc adunări de peste o mie de oameni. Astfel, Paul Surugiu, pe numele de scenă, Fuego, s-a conformat și a ales să reprogrameze concertul pentru o dată viitoare.

„Dragii mei, din păcate, concertul meu pop-simfonic de pe 22 martie de la Sala Palatului din Bucureşti se amână pentru o dată ulterioară, cât de curând, pe care o voi anunța în câteva zile! Biletele rămân valabile fără nici o problemă!

După cum bine știți deja, nu este o decizie luată de mine sau de către organizatori, ci de Ministerul de Interne care a hotărât ieri să interzică, până pe 31 martie cel puțin, toate manifestările publice care au număr mai mare de 1000 de persoane, din pricina Coronavirusului care ne provoacă, se pare, suficiente bătăi de cap.

Vestea aceasta a picat cum nu se poate mai rău, după ce sâmbătă am avut concertul pop-simfonic de la Chișinău, care a ieșit minunat. Am investit enorm în show-ul de la Sala Palatului. Eu și Orchestra Metropolitană, dar și Corul Accoustic, ambele conduse de dirijorul Daniel Jinga, suntem în linie dreaptă cu repetițiile, cu pregătirile, cu invitații speciali și momentele lor, dar și cu întreaga desfășurare de forțe din jurul acestui eveniment grandios la care am început să muncesc și să investesc bani și timp, cu trudă, din munca mea, încă din luna decembrie a anului trecut.



Le mulțumesc anticipat celor care-mi sunt aproape și mă susțin și vă garantez că nu vă voi dezamăgi. Biletele se reportează pentru data ulterioară și sunt valabile, fără absolut nici o problemă! Încercăm să ne unim toți forțele și să găsim cea mai bună soluție, pentru că în acest proiect sunt angrenați, după cum bine mă știți pe mine, perfecționist, mulți oameni, multe forțe, de la scenotehnica impresionantă care vine din Basarabia, până la Televiziunea Română, alături de care am semnat un parteneriat.

Sper să înțelegeți situația și să sperăm la o restabilire rapidă a firescului în ceea ce privește problema virusului. Eu mă dăruiesc vouă și voi munci perioada asta și mai mult alături de instrumentiști și invitați pentru a vă oferi un spectacol de zile mari!

Cu prețuire, Paul Surugiu-Fuego”, este mesajul integral postat de Fuego.