Fuego, la un pas de moarte, pe autostradă: ”Nevinovat fiind”. Viața artistului a fost marcată și de pierderea tatălui: ”Nu înțelegeam de ce nu a mai putut trăi”

Fuego este artistul țării care atunci când urcă pe scenă sau apare pe micul ecran emană fercire, calmitate și speranță. Piesele sale sunt fredonate și iubite de mulți români, care-l apreciază pentru felul în care se prezintă în fața lor de peste trei decenii.

Imaginea artistului este neschibată, zâmbetul fiind cel care-l caracterizează de când se știe.

Însă puțini sunt cei care știu că în spatele imaginii aducătoare de stare de bine, interpretul ascunde o mare dramă.

Fuego, marcat de două mari tragedii ale vieții

Recent, în cadrul unui interviu, Paul Surugiu, pe numele său din buletin, a vorbit despre două cele mai mari cumpene ale vieții, care l-au marcat și care l-au schimbat complet.

Artistul spune că cea mai mare suferință a trăit-o atunci când, în mod brusc, și-a pierdut tatăl. Bărbatul s-a stins din viață la doar 58 de ani, lăsând în urma sa multă durere și un fiu care cu greu a înțeles și a trecut peste această dramă.

Iar acesta nu a fost singura cumpănă din viața cântărețului. Fuego spune că doar o minune l-a făcut să fie și astăzi printre pământeni. În urmă cu mai mulți ani, în drum spre mare, a fost implicat într-un grav accident rutier, fiind nevinovat. Atunci și-a văzut moartea cu ochii, dar cumva, cineva, a făcut ca și el, dar și celălalt șofer să supraviețuiască impactului.

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi! M-au călit, m-au făcut cine sunt acum şi sunt mândru că am mintea pe umeri”, a spus Fuego, notează okmagazine.ro.

Omul de astăzi, despre care vorbește Fuego, ce s-a ”construit” în urma greutăților și bucuriilor pe care le-a avut, este unul cu suflet mare.

Paul Surugiu se caracterizează drept o persoană iertătoare, empatică, verticală și altruistă. Artistul spune că de-a lungul timpului a învățat să ierte, să asculte și să ajute, astfel că el este de părere că oricine merită a doua șansă, pe care fiecare să o fructifice după bunul plac. De aceea, spune că nu este genul de om răzbunător sau care să poarte ranchiună, pentru că știe că atât cât trăiești înveți și omul, prin natura sa, este supus greșelilor.

”Sunt un om iertător! Nu ţin ranchiună, nu duşmănesc pe nimeni şi nu am făcut niciodată un ţel din a seta anumite lucruri pe care nu le-aş trece cu vederea! Suntem oameni cu toţii şi suntem supuşi greşelilor. Fireşte că vorbesc la modul general şi depinde de context, dar consider că încadrarea vieţii în precepte de genul ”nu aş ierta niciodată asta” sau ”nu voi face asta niciodată”, dă dovadă de superficialitate, de o lipsă de empatie şi de ceea ce se numeşte lipsa unei ”coloane vertebrale”. Nu, eu iert greşelile oamenilor, le acord a doua şansă mereu şi am grijă să încerc, măcar puţin, prin altruismul şi prin lecţia pe care le-o ofer, să-i schimb! Dacă nu reuşesc asta, e problema lor, dar eu am conştiinţa împăcată că am încercat!”, a mai adăugat artistul.