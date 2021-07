Fulgy a bătut un jurnalist! Fiul Clejanilor, reținut de polițiști pentru 24 de ore

Fulgy, reținut de polițiști pentru 24 de ore [Sursa foto: Instagram] 09:54, iul 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fulgy a ajuns din nou pe mâinile polițiștlor. Fiul Clejanilor a fost reținut, sâmbătă seara, după ce a bătut un jurnalist și i-a furat telefonul mobil. Tânărul în vârstă de 23 de ani se află în custodia oamenilor legii pentru următoarele 24 de ore.

„La data de 10.07.2021, în jurul orei 14.00, Secția 12 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către un jurnalist, cu privire la faptul că în timp ce realiza un reportaj despre o familie cunoscută în spațiul public, un membru al familiei l-a lovit cu pumnul și l-a deposedat de telefonul mobil. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 12, care au luat legătură cu persoana vătămată, stabilind că cele sesizate se confirmă, reporterul recuperând telefonul până la sosirea polițiștilor. Tânărul reclamat a fost condus la audieri la sediul subunității de poliție.

Au fost identificați și audiați mai mulți martori, fiind vizionate și mai multe seturi de imagini. În cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, cu tânărul în cauză în stare de reținere”, se arată într-un comunicat transmis de Poliţie.

Fulgy, reținut pentru 24 de ore după ce a bătut un jurnalist

Un nou episod în care protagonistul este Fulgy a avut loc în decursul zilei de sâmbătă, după ce tânărul a ajuns la Poliție. Fiul Clejanilor a dat mai multe declarații și a vrut să depună o plângere pe numele părinților săi, după ce a mărturisit că a fost sechestrat.

„Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic", a povestit Fulgy pe pagina sa de Instagram. Citește mai multe AICI.