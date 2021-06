Fulgy a clacat și a spus tot ce avea pe suflet! Ce mesaj emoționant le-a transmis Clejanilor după scandalul cu substanțele interzise: ”Jur pe Biblie”

In articol:

Fulgy le-a făcut o promisiune importantă părinților lui, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise! Băiatul Clejanilor a clacat și a spus tot ce avea pe suflet, după scandalul recent în care a fost implicat din cauza substanțelor halucinogene. Tânărul spune că greșeala vieții lui a fost să încerce majoritatea drogurilor, însă acum regretă și le spune părinților lui că nu va mai consuma aceste substanțe niciodată.

Citeste si: Cum a reacționat Alex Velea, după ce Fulgy a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan: “Ba, de ce eşti mincinos?”

Fulgy le-a cerut iertare Clejanilor, fiind conștient că și-a dezamăgit familia după aceste episoade în care a fost implicat. Tânărul a dezvăluit că de acum înainte vrea să se axeze doar pe carieră.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

„ Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodustrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”, a spus Fulgy, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Fulgy[Sursa foto: Captură YouTube]

Fulgy urmează să plece din țară după scandalul cu substanțele interzise

Fulgy a luat decizia incredibilă de a părăsi România! Totul după scandalul cu substanțele interzise, care a ajuns și-n presă. Băiatul Clejanilor a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, că nu se mai simte în siguranță în țara noastră pentru că multă lume îl acuză pentru comportamentul lui aparent normal.

Citeste si: Fulgy urmează să plece din țară după scandalul cu substanțele interzise. Băiatul Clejanilor nu se mai simte în siguranță: ”Îmi e frică să mai trăiesc...”

„ Nu mă simt în siguranță. Îmi e frică să mai trăiesc în România, deasta umblu cu bodyguard după mine, îmi iau primul bilet și cred că plec ori în America, să rezolv cu vila, ori în Franța, la mătușa mea care e la consulat acolo. Vreau să dispar puțin din peisaj pentru că nu mi se pare normal să zici „Pss” și să se uite 6 milioane de oameni la mine”, a dezvăluit Fulgy, la o emisiune TV.