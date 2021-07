Fulgy a mers să își rezolve problemele cu legea. Cum s-a filmat la Secția de Poliție

In articol:

Fulgy a mers la Poliție, cel mai probabil să își rezolve problemele pe care le avea cu legea, după ce a agresat și i-a luat telefonul unui jurnalist. A postat și primele imagini pe contul său de socializare.

Se cunoaște deja faptul că Fulgy este în atenția publicului de mai bine de două luni de zile, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan și a început să facă o serie de dezvăluiri șocante despre diferite persoane publice din România.

Citeste si: Reacția lui Dan Bursuc la acuzațiile lui Fulgy: “Nu am de ce să comentez ce zice. E un…”

Tânărul a uimit pe toată lumea și cu reacțiile sale. S-a certat cu diferite vedete și a încercat să își facă dreptate singur. Ba chiar mai mult, a agresat un jurnalist, în timp ce acesta dorea să afle diferite informații despre viața cântărețului. Ulterior, a fost arestat la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

Astăzi, Fulgy a mers la secția de Poliție, cel mai probabil pentru a-și rezolva diferitele probleme pe care le are cu legea.

A postat chiar și câteva fotografii de la secția de poliție și era extrem de fericit de faptul că a ieșit afară. A anunțat chiar și că a scos o nouă piesă alături de un cunoscut manelist.

Fulgy

Fulgy, declarații șoc despre Dan Bursuc

Fulgy a făcut o serie de dezvăluiri șocante la adresa lui Dan Bursuc. Susține că impresarul i-a abuzat sora, atunci când aceasta avea 13-14 ani.

Citeste si: ”Tăticul maneliștilor” dă de pământ cu Fulgy, după acuzațiile controversate la adresa lui Dan Bursuc. Cuvinte dure aruncate în aer de Ion Pârnică: ”Trebuie neapărat internat la un ospiciu”

Citeste si: ”Tăticul maneliștilor” dă de pământ cu Fulgy, după acuzațiile controversate la adresa lui Dan Bursuc. Cuvinte dure aruncate în aer de Ion Pârnică: ”Trebuie neapărat internat la un ospiciu”

“Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe

ce am mai scump, de n-a abuzat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea", a declarat Fulgy .