Fulgy a reacționat după ce Ramona, sora vitregă, l-a acuzat că a amenințat-o. Fiul Clejanilor a izbucnit în lacrimi: „Să mă asculte individa asta”

Ramona și Fulgy [Sursa foto: Captură ] 21:58, iul 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ramona de la Clejani a fost prezentă, astăzi, într-o emisiune televizată, unde a povestit că a fost amenințată cu moartea de Fulgy dacă nu va ieși public și nu va spune că ea nu este, de fapt, fiica legitimă a lui Ioniță de la Clejani.

Aceasta spune că se teme pentru viața ei și a copiilor ei și este absolut terifiată. Fiul Clejanilor a luat atitudine după ce și-a văzut sora vitregă și a intrat în direct pentru a o confrunta. Iată ce a spus Fulgy, vizibil afectat și cu lacrimi în ochi.

Fulgy[Sursa foto: Captură ]

Ramona de la Clejani îl acuză pe Fulgy că a amenințat-o cu moartea. Ce spune fiul Clejanilor

În urmă cu puțin timp, Ramona, fiica dintr-o relație anterioară a lui Ioniță e la Clejani, a fost invitată într-o emisiune, unde a povestit că fratele ei vitreg, Fulgy, i-a trimis mesaje de amenințate. Ea spune că tânărul artist ar fi spus că îi va face rău și ei și copiilor săi dacă nu va recunoaște că nu este fiica lui Ioniță.

În timp ce ea se afla în direct, Fulgy a dorit să ia cuvântul și s-și spună și el punctul de vede.

Artistul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns. El a explicat că se află pe stradă și tremură din cauza nervilor și a amenințat pe oricine îndrăznește să păteze imaginea părinților săi.

„Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher... Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a spus Fulgy, în direct, la un post de televiziune.

Mai mult, fiul Clejanilor a promis că le va da o casă dacă Ramona nu se va mai folosi de imaginea lui Ioniță.

„Eu promit să nu se mai repete să mai intre cineva peste dvs. în tablou, această individă dacă recunoasște că s-a folosit de imaginea tatălui meu, să recunoască și îi cumpăr eu casă la copiii ei, mă jur că mă țin de cuvânt, vă rog frumos nu-mi mai afectați situația părinților mei, le-am distrus ani din viață, nu vreau să mai fie nefericiți”, a mai spus el în direct.