Fulgy, acuzații grave în ceea ce îl privește pe Dan Bursuc! Ce spune fiul Clejanilor că s-ar fi întâmplat între impresarul de manele și Margherita? „Era minoră, avea 13-14 ani!”

Fulgy și Dan Bursuc [Sursa foto: Instagram] 17:08, iul 17, 2021

Fulgy aruncă, încă o dată, o bombă în lumea mondenă! Un nou episod din viața Clejanilor prinde contur. Cântărețul a făcut câteva dezvăluiri de-a dreptul uimitoare în ultimul său live pe Instagram.

Fiul Clejanilor a postat pe social media un filmuleț, în care îi aduce acuzații grave impresarului Dan Bursuc.

Aflat în arest la domiciliu, Fulgy dezvăluie, fără nicio reținere, relația familiei sale cu Daniel Paraschiv, cunoscut publicului sub numele de Dan Bursuc.

La începutul video-ului pe care Fulgy l-a postat pe o rețea de socializare, băiatul Clejanilor a spus că va duce până la capăt tot ceea ce are de zis, în legătură cu acest subiect. Mai mult, cântărețul a mai declarat faptul că mulți milionari vor ajunge după gratii, alături de tatăl său, Ioniță de la Clejani, și de colaboratorii acestuia. În plus, a spus mai departe Fulgy, sora lui, Margherita de la Clejani va câștiga 5-6 milioane de euro, în calitate de victimă.

Pentru ce îl acuză Fulgy pe Dan Bursuc?

Fulgy a povestit că tatăl lui s-a împrietenit cu impresarul manelelor, Dan Bursuc, apoi au devenit prieteni de familie. La scurt timp după aceasta, a continuat mezinul Clejanilor, Dan Bursuc ar fi abuzat-o pe sora sa, Margherita, la o vârstă fragedă.

Margherita și Ionita de la Clejani[Sursa foto: Instagram]

“ Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a abuzat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea .”

Fulgy a mai spus că Ioniță de la Clejani nu a luat nicio măsură, deși era la curent cu cele întâmplate între Dan Bursuc și fata lui, Margherita.

Din păcate pentru urmăritorii lui, Fulgy a fost nevoit să își încheie brusc live-ul, deoarece, la ușa locuinței sale și-a făcut apariția un echipaj de poliție, pentru a se asigura că fiul Clejanilor respectă regulile impuse de arestul la domiciliu.