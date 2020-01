Fulgy, băiatul Clejanilor, a rămas cu un gust amărui după ultima relație amoroasă pe care a avut-o.

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani s-a simțit trădat de fata la care a ținut, iar acum are numai cuvinte grele de spus despre ea.

„Am fost cu o fată ceva timp, în care am avut încredere şi m-a trădat prin simplul fapt că a fugit. Nu că îi făceam ceva. Ea a fugit! E o fugită! Nu are nici mamă, nici tată. Sunt nişte amărâţi. De oameni, nu de bani! E c**** prin Monaco, Franţa şi absolut tot. E damă de companie, de lux. Cât a stat cu mine, am cheltuit 10 – 15.000 minim. Doar pe hotel”, a declarat Fulgy pentru spynews.ro.

Fulgy a mai acuzat-o pe fosta lui iubita, o blonda necunoscuta peisajului monden, ca ar fi avut legaturi si cu politia: "lucrează cu Poliţia, toarnă oameni”, a mai spus el.

Fulgy a reusit sa ia BAC-ul dupa doi ani de incercari! Clejanii i-au luat un cadou de aproape 100.000 de euro

Viorica si Ionita de la Clejani au grija ca Fulgy, mezinul familiei, sa fie fericit si sa aiba tot ce isi doreste. Incantati ca tanarul a reusit dupa doi ani de incercari sa promoveze examenul de bacalaureat, ei i-au daruit fiului un cadou extrem de scump.

Fulgy a primit de la parintii lui masina visurilor lui si nu a putut sa nu se laude pe internet. El a tinut sa impartaseasca si faptul ca sunt doar trei autoturisme din acest model in Europa. Tanarul a aparut mereu la volanul unor masini scumpe, insa de data aceasta Clejanii s-au intrecut pe ei pentru a-i face poftele fiului.

Fulgy s-a si filmat in timp ce isi conducea noul autoturism. "Dragii mei, sunt foarte încântat! Dă-te aşa, băi! Eşti vechi! Maşina asta e bombă cu ceas, m-am hotărât! Dumnezeu mi-a trimis singurul model din România aşa", spunea el in timp ce gonea prin oras.

Fulgy a dat examenul de bacalaureat de mai multe ori, insa anul acesta a reusit sa promoveze in sesiunea din toamna. El a obtinut media generala 6.61.