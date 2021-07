Fulgy, din nou în centrul atenției! Fiul Clejanilor, dezvăluiri controversate: „Adio, România! Îmi pare rău că...”

Fulgy [Sursa foto: Captură video ] 23:40, iul 23, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

În urmă cu câteva luni, Fulgy a intrat în atenția publică după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. De atunci a urmat o perioadă foarte controversată pentru fiul Clejanilor. A început o serie de amenințări și dezvăluiri incredibile la adresa mai multor personalități publice, a fost internat într-un centru de reabilitare, iar după ce a ieșit au început scandalurile cu propria familie.

Tânărul face ce face și continuă să fie în centrul atenției. Pe rețelele de socilizare, acolo unde este foarte activ, Fulgy a postat un mesaj șocant.

Fulgy [Sursa foto: Captură video ]

Fulgy, mesaj controversat pe rețelele de socializare: „Îmi irosesc timpul aici, în România”

Fiul Clejanilor spune că imediat cum se mai liniștesc apele, nu vrea să mai stea în România. El spune că are posibilitatea financiara de a se muta ăn Miami și de a nu se mai întoarce niciodată în țara natală. De asemenea, el a criticat modul în care arată la momentul actual România, dar și pe cei care locuiesc aici.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Fulgy a mers să își rezolve problemele cu legea. Cum s-a filmat la Secția de Poliție

„După ce se termină tot, circul ăsta, mass media, poliție, vă promite fratele că vostru că își bagă p*** în toată România asta și toți cetățenii ăștia inculți, suntem corupți, gropi în stradă și jeg de oameni. Direct la Miami am plecat, adio România! Îmi pare rău că m-am născut aici, în ultimul loc de pe fața pământului, ca țară, ca oameni!

Citeste si: Fulgy, amenințat de interlopul care a băgat spaima în Corduneni: ”Când îl prind...”! Ce mesaj îi transmite VIDEO

Mulțumesc lui Dumnezeu că am și eu aproape un milion de euro la 23 de ani! Iar familia mea știți bine că suntem milionari! Să dea Dumnezeu să crăpați toți din România, săraci, amărâți, inculți și obraznici. Dumezeu e sus si va face dreptate, că dacă aș face eu, aș primi direct scaun electric! Sper să închidă toate conturile cum spuneam,… pis.. fac altele! Sunt foarte, foarte dezamăgit că m-am născut într-o țară de kkt! Cum se termină circul asta cu presa și cu poliția am plecat la Miami frații mei! Eu, de bine, de rău am aproape un milion de euro și familia mea mă știți, suntem mulți milioari în euro de mulți ani de zile. Nu-mi pot permite să îmi irosesc timpul aici, în România, unde în 2021 n-aveți nici autostrăzi și Bucureștiul (capitala) e plină de gropi! Păi am mașini de sute de mii de euro la 23 de ani și sunt gropi la Unirii, la fântâni. Necitiți, needucați, răi, asta-i România! P*****-aș pe ea de sus, cu presiune!” , a scris tânărul pe Instastory.