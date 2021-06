Fulgy, fiul Clejanilor, neagă că a fost internat: "Am stat acasă, am meditat"

Tânărul a declarat că absența din media nu s-a datorat internării lui la o clinică, ci a fost doar o dorință de a lua o pauză de la social media. [Sursa foto: Captură tv] 09:49, iun 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Situația fiului Clejanilor a ținut în ultimele trei săptămâni primele pagini ale ziarelor, după ce s-a scris că Fulgy ar fi fost internat la o clinică de reabilitare, în urma consumului de substanțe interzise.

Totul a fost, însă, negat de tânăr, care a ales, cu puțin timp în urmă, să dea declarații în cadrul unei emisiuni tv.

Fulgy neagă internarea la clinica de reabilitare

După ce a lipsit de pe micile ecrane o perioada bună, fiul Clejanilor a ieșit cu o declarație incendiară, care a pus presa pe jar. Băiatul a declarat că absența din media nu s-a datorat internării lui la o clinică, ci a fost doar o dorință de a lua o pauză de la social media: "În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni.", a declarat Fulgy, în emisiunea la care a fost invitat.

Fiul Clejanilor a vorbit despre consumul de substanțe interzise

Fiul celor doi artiști a povestit că s-a confruntat o perioada lungă de timp cu dependența de substanțe interzise, însă a înțeles, în cele din urmă, cât sunt de nocive.

De asemenea, Fulgy a ținut să menționeze că în prezent se simte bine, deși a trecut printr-o perioadă grea, în care efectele consumului de stupefiante și-au pus amprenta asupra stării lui de sănătate: "Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an, atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut. În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 milioane de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii.", a mai adăugat băiatul.

Se pare că tânărul a învățat ceva din aceasta greșeală, căci a ținut să le dea și un sfat celor care se află într-o situație asemănătoare cu cea în care el a fost, dar peste care, declară Fulgy, a reușit să treacă cu ajutorul părinților și al specialiștilor:" În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnzeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui, orice problemă pe care o am pot să o vorbesc cu el. Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu subtanțele interizise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni, ori mori. E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispar și cam atât am putut să răspund.", a încheiat fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.