Fulgy, primele declarații după ce a anunțat că se însoară! Cine este noua lui iubită: „Azi ne-am cunoscut”

In articol:

Fulgy a dat o veste neașteptată, în urmă cu puțin timp. El s-a afișat în ipostaze tandre cu o tânără misterioasă, alături de care pare sigur că ar putea să își petreacă tot restul vieții. Fiul Clejanilor a postat pe pagina sa de Tik Tok un videoclip în care a anunțat că se căsătorește cu noua lui iubită, în cazul în care videoclipul va strânge cinci milioane de aprecieri.

Spre surprindere tuturor, Fulgy se cunoaște cu noua lui iubită de... astăzi. El nu a vrut să ofere mai multe detalii despre șatena misterioasă alături de care a fost surprins, însă vrea să înceapă un nou drum în viață alături de ea.

„Ca de obicei orice fac eu dă lumea peste cap pentru că sunt o persoană autentică, spun lucrurilor pe nume, pe față și sunt foarte original ca mama mea și nu interpretez vreun rol sau joc vreo farsă sau am o strategie. Pur și simplu, am început să îmi arăt viața mea și am zis că dacă strâng la videoclipul ală de pe TikTok 5 milioane de inimioare, mă însor cu ea. Jur! Sincer, e un challenge în primul rând și în al doilea rând ce să vă spun despre ea, este o fată super de treabă, super drăguță, la locul ei. Dacă ar fi să o arăt și să spun mai multe, cu siguranță o veți vedea în vlog-urile ce urmează, la mine, pe Youtube. Azi ne-am cunoscut, la prima vedere ne-am înțeles foarte bine și am decis amândoi să începem un drum în viață, să fim împreună, să avem o relație de prietenie și sper să fie totul ok și frumos”, a spus Fulgy, pentru un post de televiziune.

Fulgy vrea să se căsătorească cu noua lui iubită [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Fulgy a trecut prin momente dificile, după ce a fost arestat

Fulgy a trecut printr-un episod traumatizant, după ce a plecat într-o vacanță în Thailanda. Fiul Clejanilor a intrat înt-ro altercație cu un taximetrist, care s-a terminat prin violență.

Citeste si: Viorica de la Clejani și-a găsit noră! Cum arată iubita lui Fulgy: ”Mă însor”

„Un taximetrist m-a plimbat 30-40 de minute și-a acoperit aparatul și în loc de 10 euro cât era cursa mi-a cerut 200-300 de euro. M-a închis în mașină, iar eu cu persoana cu care eram am rămas blocați. El s-a dus la recepție și țipa că nu-i plătim.

Eu am deschis blocajul și m-am dus peste el. Țipa, țipa, țipa. La un moment dat nu am mai rezistat, pentru că a ridicat tonul și s-a dat spre mine. I-am dat mare palmă și a leșinat, 5 secunde nu a fost conștient”, a declarat Fulgy, pentru o emisiune tv. Citește mai multe AICI.